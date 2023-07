Allerede i fjor høst annonserte Ford at de ville avslutte produksjonen av småbilen Fiesta denne sommeren, og nå er altså datoen offisiell:

Fredag 7. juli ruller det siste eksemplaret ut fra fabrikkanlegget i Køln, og dermed er det slutt for en av de mest legendariske bilmodellene fra produsenten - etter hele 47 år.

Fiesta debuterte allerede i 1976 og ble umiddelbart en stor suksess. Sammen med Volkswagen Polo og Opel Corsa var Ford Fiesta i mange år nærmest definisjonen på fornuftig og rimelig småbil.

Fra starten har over 22 millioner biler rullet ut til kundene – mer enn 64.200 av dem har havnet i Norge. De siste årene har imidlertid det meste dreid seg om elbiler her til lands, og i fjor ble det kun registrert rundt 20 nye Fiestaer i Norge.

– Fiesta har hele tiden vært en svært viktig bil for Ford og for våre kunder – om det var den første bilen de lærte å kjøre i, som en solid familiebil eller en sportslig, hot småbil. Den har gjort jobben sin, sa Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør for Ford i Norge, i forbindelse med kunngjøringen i fjor høst.



– Dette vil være slutten for Fiesta, men det er også begynnelsen på en spennende og elektrifisert fremtid, fortsatte hun.



Explorer overtar

Fabrikken i Køln ble grunnlagt helt tilbake i 1930. Her har Ford til nå produsert over 18 millioner biler, blant dem Model A, Capri, Taunus, Granada og Fiesta.

Nå har Ford brukt mer enn 20 milliarder kroner på å bygge om fabrikken til å bli et rent elbil-anlegg, og først ut på produksjonslinja er famile-SUV-en Explorer. Dette er ventet å bli en skikkelig volummodell for Ford, som har uttalt at målet er å bygge 250.000 biler i året ved anlegget når man er oppe i full drift.

STOR NYHET: Ford Explorer kan bli en viktig bil for det norske markedet når den dukker opp til neste år.

Explorer bygges på den elektriske MEB-plattformen fra Volkswagen-konsernet, en plattform den deler med blant andre Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq og Audi Q4 e-tron. Bilen vil komme i utgaver med drift på bakhjul og alle fire hjul, og Ford har antydet at rekkevidden vil ligge på rundt 500 kilometer for utgavene som går lengst.

Da vi i Broom var med på premieren til Explorer tidligere i år, fikk vi vite at de første kundebilene er ventet til landet tidlig 2024. Det betyr nok at det vil ta tid å få produksjonen skikkelig i gang i Køln.



Hva den vil koste, er foreløpig ukjent, men konkurransen i klassen er tøff, så vi forventer at prisen på innstegsutgaven ikke vil koste mye over 400.000 kroner.

Mustang-suksess

Ford er for øvrig også høyaktuelle med Mustang Mach-E, en elbil som virkelig tok Norge med storm da den ble lansert i 2021. Totalt er det registrert mer enn 12.000 eksemplarer av Mach-E her til lands, og den har flere måneder vært helt i toppen av registreringslistene.

Det har etter hvert også blitt et bra utvalg av biler på bruktmarkedet. I skrivende stund ligger det ute godt over 400 brukte Mustang Mach-E på Finn, de fleste fra forhandlere men også noen fra privatpersoner. Prisene starter nå på rundt 370.000 kroner på biler med bakhjulsdrift og Standard range-batteripakke. Disse har en oppgitt rekkevidde på rundt 440 kilometer.