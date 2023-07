Volvo har en spesiell plass i hjertet til mange norske bilentusiaster. Ikke minst gjelder det tidligere årganger, det som gjerne blir omtalt som klassikere fra den tradisjonsrike svenske bilprodusenten.

Dette har også ført til en nesten utrolig prisutvikling for gamle Volvo-modeller. For eksempel kommer et fint eksemplar av en Volvo 240 lett opp i sekssifret pris – og gjerne med god margin. Enda bedre betalt blir det for klassikere som Amazon og PV.

Selv biler med et visst oppussingsbehov betales det godt for.

Lang opptrening

Å ta vare på Volvoer skulle vise seg å bli veien tilbake til et meningsfylt liv for Frank Nesvik i Øverbygd i Målselv kommune i Troms. Forhistorien er en stygg arbeidsulykke i Tromsø i 2006. Frank jobbet på et bygg, og gikk i bakken da et 5,5 meter høyt stillas løsnet fra bygget og kollapset. Både rygg og nakke fikk hard medfart for tromsværingen, som endte som uføretrygdet – med en lang og krevende opptrening.

Noen tanker om å gi opp og bli sittende som passiv trygdemottaker fantes ikke, derimot et kraftfullt ønske om noe meningsfylt å fylle dagene med. Med en yrkesbakgrunn som mekaniker, var det kanskje ikke bare tilfeldig at det skulle bli noe med bil. Og det ble det...

Tilfeldig var det heller ikke at det ble ekstra fokus på Volvo.

Flotte biler

– Jeg har alltid vært Volvo-fan, og har vært mye rundt og beundret fine Volvoer på forskjellige biltreff, på det årlige bakkeløpet i Målselv og ved forskjellige rallycross-runder. Volvo er gode biler som tåler en trøkk og holder lenge, forteller Frank til Broom.

– Hittil er det ti biler jeg har reddet fra høgger’n, og alle har fått et nytt og godt liv. Selv har jeg fått æren og gleden av å bidra med å gjenoppbygge noen flotte biler som nå er spredt over store deler av landet, sier han videre.

Det hele startet da Frank kjøpte sin første Volvo 940, en 1996-modell.

Ikke bare støvsuger!

– Det var i april 2016 jeg kom over bilen. Det var en Tromsøgutt som hadde den, men han skulle bygge hus – og da ble det ikke mye tid til å fortsette med oppussing av bil. Dette var en mørk grønn stasjonsvogn, chippet til ca. 230 hk og senket så dramatisk som 60 mm. Noe av det første jeg gjorde med den var å montere tilbake de originale demperne, forteller Frank, som blant annet fikk lære seg dyppolering på det første objektet han gikk løs på.

– Jeg solgte den i oktober 2016 til en kar i Kristiansand, og gjorde en god handel, slik jeg har gjort på alle bilene jeg har pusset opp, sier han.

For Frank Nesvik handler det ikke om bare å ta en runde med støvsugeren inne i en bil han skal få til å skinne igjen.

Misjon

– Jeg river ut alt av interiør, og skifter ut alle detaljer som trenger utskifting, for eksempel slitte plastdetaljer. Skal bilen shines, så skal den også shines skikkelig. Etter den første 940-en har det altså bare. vært Volvo. Merket har blitt en altoppslukende interesse, og så har jeg lært mer og mer om Volvo-biler og detaljer ved disse etter hvert, forteller Frank.

– Har det blitt en misjon å berge slike biler fra høgger’n?

– Volvo betyr jo «jeg ruller», og vi vet at Volvoer kan rulle lenge. Hvis noen da kan ta tak i gamle klassiske modeller og fikse dem opp og finne nye eiere som tar vare på dem, så blir det bra, fastslår han, etter å ha pusset ferdig og solgt et titalls Volvoer av hederskronte årganger og modeller.

15-årig trønder

– Hvordan har det gått med hensyn til det siste?

– Jeg kan jo ikke følge hver bil fra dag til dag hos ny eier, men får mange tilbakemeldinger og har god kontakt med stort sett alle kjøperne. Jeg vil si at vi har vært heldige i de aller fleste tilfellene, fastslår han.

Den neste bilen som fikk nytt liv i Øverbygd, var en 1989-modell Volvo 744 GL som Frank kjøpte for vrakpanten i januar 2018, og solgte igjen i juli samme året til en 15-åring fra Trøndelag, som ankom med sin far som autorisert bilhenter, og som har bilen ennå.

Fin ble den

– Jeg fant bilen like i nærheten. Da hadde den stått lenge, og den sto fortsatt med kjettinger på bakhjulene etter at de samme kjettingene hadde ødelagt bremseslangene på bakhjulene. Dashbordet var tatt ut – og nye dører måtte bilen også ha. Men fin ble den, forteller Frank Nesvik.

Bilene

Og slik har det fortsatt. Her er en oppsummering av bilene som fulgte:

Modell: 1997 Volvo V70

Kjøpt: August 2018

Solgt: Oktober 2018

Farge: Sølvgrå

Befinner seg nå: Storsteinnes

Annet: Bruktimportert, ukjent land.

Modell: 1988 Volvo 740 GL stasjonsvogn

Kjøpt: Februar 2020

Solgt: Juni 2020

Farge: Koksgrå

Befinner seg nå: Flekkefjord

Annet: Bruktimportert, ukjent land, ca 200 hk.

Modell: 1991 Volvo 740 GL Olympique stasjonsvogn

Kjøpt: April 2021

Solgt: Desember 2021

Farge: Hvit

Befinner seg nå: Narvik

Annet: Spesialutgave for OL på Lillehammer, 116 hk.

Modell: 1996 Volvo 850 T5

Kjøpt: Juli 2021

Solgt: Ikke solgt

Farge: Svart

Befinner seg nå: I Øverbygd hos Frank Nesviks samboer

Annet: Ombygd front til R-versjon. Bruktimportert fra Tyskland, 226 hk.

Modell: 1999 Volvo S70

Kjøpt: August 2021

Solgt: Mai 2023

Farge: Rød

Befinner seg nå: Finnsnes

Annet: Chippet, ca. 230 hk.

Modell: 1997 Volvo S70

Kjøpt: April 2022

Solgt: Juni 2022

Farge: Sølvgrå

Befinner seg nå: Bardufoss

Annet: Chippet, steg 2 - anslått ca. 300 hk.

Modell: 1991 Volvo 745 SE

Kjøpt: November 2022

Solgt: Juni 2023

Farge: Tropical green pearl

Befinner seg nå: Lillesand

Annet: SE kom originalt med blant annet varme i speil, lettmetallfelger og ABS-bremser. 116 hk.

Modell: 1996 Volvo 855/LW 55

Kjøpt: Juni 2023

Solgt: Ikke solgt

Farge: Turkis

Befinner seg nå: Øverbygd, hos Frank Nesvik

Annet: Bruktimportert, ukjent land, «angel eyes» lykter. 170 hk.

Fin stand

Når Broom snakker med Frank, har han nettopp kjøpt den siste bilen på denne lista, en 850 stasjonsvogn med den velkjente femsylindrede motoren.

– Dette er en bruktimportert bil med USA-lykter. Den er kjørt 317.000 kilometer, som jo ikke er veldig avskrekkende på en Volvo – og jeg kjøpte den mest fordi jeg var billøs der og da. Nå er den klargjort og i fin stand, slik jeg alltid sørger for at alle bilene er før jeg selger dem videre, understreker han.

Dette er bilen som nekter å dø

Snøscootervrak

– Ikke sjelden handler det nærmest om totalrenovering både inn-og utvendig, frem til endelig EU-godkjenning i driftsklar stand, legger han til.

Noen av bilen kommer til Frank Nesvik på litt originale måter. Et eksempel er en Volvo 740 GL Olympique, som er en spesialmodell som ble produsert i begrenset antall som en del av «oppspillet» til Lillehammer-OL.

– Det startet med at jeg kjøpte et snøscootervrak. Noen deler fra den solgte jeg til en kar i Gratangen, som for sin del hadde en Volvo stående. Den kunne jeg få på kjøpet, fikk jeg beskjed om. Og det var altså OL-spesialutgaven av 740 GL, hvit, og kun bygget i 250 eksemplarer.

Hovedhjernen

– Den var lite kjørt og hadde stått så lenge at den begynte å bli mosegrodd på taket da jeg fikk den, men fin ble den – den også, forteller Frank Nesvik.

Om alt går like mye på skinner?

– Nei, ikke riktig alt. Volvo er veldig greie biler å jobbe med, og det er stort sett lett å få tak i deler. Men så hender det at det er litt større utfordringer med noen av disse bilene også. Et eksempel på dette, er en S70 jeg kjøpte i april 2022 – fin bil som var godkjent senket og hadde doble eksoshaler. Problemet var bare at jeg ikke fikk motoren til å gå, og feil fant jeg ikke… Den solgte vi til en mekaniker, som heller ikke fant feilen og solgte bilen videre igjen. Først da ble det oppdaget at det var hovedhjernen som måtte skiftes, sier han.

Så lenge hjertet slår!

I Øverbygd holdes det godt tempo på begivenhetene: Dagen etter at vi pratet med Nesvik, kan han melde om kjøp av Volvo nr. 11 – en 245 av 1978-årgang med 240.000 kilometer på telleren.

– Denne er det en tidligere F16-pilot som har hatt. Bilen er ombygd fra varebil, har skinnseter og er fin i lakken - og er sikkert mye verdt i dag, fastslår han.

– Det går rundt?

– Ja, det gjør jo det, men det er ikke det viktigste. Det blir en livsstil dette, vet du – og så lenge hjertet slår, står det en Volvo i gården her, slutter Frank Nesvik.

