Frakteskip-brannen: Mange luksusbiler om bord

25. juli startet en brann om bord i det enorme frakteskipet Fremantle Highway, utenfor kysten av Nederland. Om bord befant det seg blant annet 3.783 nye biler som skulle fraktes fra Tyskland til Egypt.

Lenge så det ut til at man ikke skulle få kontroll på brannen, og at skipet skulle synke. Det kunne i så fall ha ført til en stor miljøkatastrofe i området, i tillegg til at man aldri ville få svar på brannårsaken.

Men mot alle odds klarte til slutt brann- og redningsmannskapene å slukke brannen.

Fremantle Highway er nå tauet til Eemshaven i Nederland, der det ligger fortøyd i påvente av den videre etterforskningen.

Luksusbiler

Ifølge Automotive News befinner det seg store mengder luksusbiler om bord i skipet.

Det skal blant annet dreie seg om flere hundre BMW-er, rundt 300 biler fra Mercedes-Benz og et mindre antall Rolls Royce.

Ingen av dem har foreløpig ønsket å offentliggjøre hvilke modeller det er snakk om.

Bilene er plassert på totalt 11 dekk. Til alt hell kan det se ut til at fire dekk med biler er intakte, skriver BBC. Totalt skal det dreie seg om rundt 800 biler på disse dekkene.

Håpet nå er at bilene på disse dekkene vil kunne hentes ut – uten skader.



STORBRANN: Her har brannen om bord i skipet Foto: HANDOUT

Vil ikke bekrefte påstand

Totalt skal det ha vært 498 elektriske biler om bord, men det er usikkert om noen av disse kommer fra de nevnte bilprodusentene.



Det dukket imidlertid tidlig opp et lydopptak av en redningsarbeider som antydet at brannen hadde startet i en elbil, og at «det ser ut til at et elektrisk kjøretøy også har eksplodert». Den videre etterforskningen vil forhåpentligvis gi mer sikre svar.

Når det gjelder hvor på skipet brannen startet, er man derimot rimelig sikker.

– Brannen startet i ett av toppdekkene. Vi antar at det må ha vært det åttende dekket, siden det er i svært dårlig forfatning. En del av dekket er fullstendig kollapset, sier Peter AM Berdowski, administrerende direktør i Royal Boskalis Westminster, til Bloomberg.



– Innebærer ytterligere risiko

På direkte spørsmål om brannen hadde sitt utspring i en elbil, har Berdowski følgende svar:



– Vi vet ennå ikke hva kilden til brannen var. Når det er sagt, tror jeg alle eksperter med kunnskap om emnet er enige om at transport av elektriske kjøretøy innebærer en ytterligere risiko.



Ifølge Berdowski vil det ta noen uker å få hentet ut all lasten. Deretter vil det bli vurdert om skipet kan settes i stand eller om det må kondemneres.

