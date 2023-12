Frakjørt i år – lover kamp i 2024

Norske bilkjøpere var i mange år en ganske forutsigbar gjeng: Veldig mange av oss gikk for to bilmerker: Volkswagen eller Toyota. De to knivet om å være størst, de fleste årene var det Volkswagen som gikk av med seieren.

Så kom et nystartet amerikansk elbilmerke inn og yppet seg: Tesla ble sensasjonelt nok Norges mest solgte bilmerke i 2021. Og det var ikke noe blaff. De gjentok det i 2022 og de kommer til å ta førsteplassen også i år, med stor margin.

Et bratt år

Dermed har Volkswagen blitt vippet solid av tronen. En trone de veldig gjerne vil tilbake på. Og går det som administrerende direktør Ulf Tore Hekneby i importøren Harald A. Møller vil, skjer det allerede til neste år.

SLÅ TILBAKE: Møller-sjef Ulf Tore Hekneby lover et offensivt VW i 2024.

– Vi har mye større ambisjoner enn å være på tredjeplass og vet hvem vi skal jakte på. Vi skal gjøre vårt beste for å få Volkswagen tilbake som Norges mest solgte bilmerke, sa Hekneby på et møte med pressen nylig.

Der la han ikke skjul på at 2023 har vært et bratt år for importøren og alle deres merker.

Kjemperabatt: Her kunne du spare 140.000 kroner på ID.4

IKON: Flerbruksbilen ID.Buzz var en lenge etterlengtet bil for VW i Norge. Men den har ikke satt fyr på salgslistene så langt.

Blitt mer konkurransedyktig

Hos Volkswagen var ventelister og leveringstid lenge en utfordring. Da leveringssituasjonen så bedret seg, hadde dyrtid og høye renter gjort at mange potensielle kjøpere satte seg på gjerdet.

Hekneby understreket også at modellutvalget til Volkswagen har blitt mer konkurransedyktig enn det har vært de siste årene. Kompakte ID.3 har nå startpris på 360.000 kroner. Du får SUV-en ID.4 fra rett over 400.000 kroner og med firehjulstrekk til under 500.000 kroner.

Dette mener eierne om Norges mest solgte bil

I NORGE: De første eksemplarene av Volkswagen ID.7 har nylig kommet til Norge. Til sommeren neste år er det klart for stasjonsvognutgave av denne.

Stort tidsskille

For Volkswagen blir nylig lanserte ID.7 dessuten en svært viktig bil neste år. Dette er langt på vei den elektriske oppfølgeren til storselgeren Passat. VW starter her med femdørs kombi. Til sommeren kommer så stasjonsvognutgaven Touring.

2024 markerer for øvrig også et stort tidsskille for Volkswagen i Norge. Fra årsskiftet skal de nemlig kun selge elbiler her til lands. Golf og T-Roc er de to siste fossilbilene som tilbys, nyttårsaften blir siste dag du kan bestille en av dem.

Les mer: Her oppdaget vi ID.7 – i ladekø

Video: Se mer av nye VW ID.7 under