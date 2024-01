Fra minibiler til luksus – det gikk dårlig

Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland. Han har også sett bilmerker komme og gå, mange av dem har du kanskje aldri hørt om.

Et eksempel på dette, er vesttyske Glas fra Dingolfing i Bayern, som tidlig på 1960-tallet presenterte lekre Glas 1700 – til ingen nytte...

I verdens bilhistorie ender Hans Glas GmbH som en av mange parenteser, med en historie som bilprodusent som bare strakk seg fra 1955 til 1968.

Glas var imidlertid et gammelt firma, som lenge hadde produsert landbruksmaskiner. I etterkrigstidens voldsomme sug etter biler, opplevde firmaet stor suksess med minibilen Goggomobil, som ble produsert fra 1955, og som var tilgjengelig med flere motoralternativer: 250 cc, 300 cc og 400 cc – alle var 2-sylindrete totaktsmotorer.

I 1958 startet en ny suksess med den litt større Isar, med 2-sylindrete 4-takts motorer på 600 eller 700 cc.

Imponerte

Da markedet for slike småbiler ble mindre og mindre, satset Glas fra 1961 på litt større luksussedaner og coupéer. Nå handlet det om 4-takts 4-sylindrete rekkemotorer med 5-lagret veivaksel, overliggende kamaksel og tannreim – 993 cc, 1189 cc, 1289 cc og 1682 cc i modellene 1004, 1204, 1304 og 1700.

Spesialmodellene 1300 GT og 1700 GT toppet modellprogrammet. Dette var 2-seters sportsmodeller med doble forgassere og effekt på henholdsvis 75 og 100 hk. Dette var motorstyrke som imponerte mange på den tiden.

TUNGSOLGT: Uansett hvor innbydende denne bilen tok seg ut - salget tok aldri av. Dette er Glas 1700 i 4-dørs familieutgave. Foto: Brosjyre

Vindstøy

I 1965 kom toppmodellen 2600, med 2,6 liters V8-motor med 140 hk. Både V8-modellen og Glas 1700 var designet av italienske Frua. Her var det linjer som virkelig fikk folk til å snu seg etter de nye bilene.

I motorpressen høstet Glas-nyhetene mye ros. Karosseriet var ekstra vridningsstivt, og journalistene var spesielt begeistret for kjøreegenskapene. Komforten var dessuten god, og det innvendige støynivået var lavt. Et lite unntak var likevel mye vindstøy i høye hastigheter på motorvei.

STILREN: Også bakfra var Frua-designet på Glas 1700 svært tiltalende - enkelt og stilrent. Foto: Brosjyre

Sterkere renomme

I konkurranse med store bilprodusenter som for eksempel Opel og BMW, ble likevel Glas i letteste laget. Selskapet i Dingolfing var en liten bilprodusent, med beskjedne finansielle muskler – og hadde lite å stille opp med av investeringer i moderne produksjonsutstyr og forhandlernett.

Bilene var også tungsolgte. Det var relativt dyre produkter fra en fabrikk som mest ble assosiert med minibiler. Kampen sto mot konkurrenter med sterkere renomme og større utvalg.

ELEKTRISK: Soltak kunne leveres - elektrisk drevet, selvfølgelig. Foto: Brosjyre

Goggomobil

Goggomobil-modellene ble faset ut i 1966, etter at det var produsert ca. 250.000 av disse minibilene. Etterspørselen etter de større Glas-modellene var heller ikke så stor som man hadde trodd og forventet. Teknisk var Glas avanserte biler på sin tid, men dette alene var altså ikke nok – og i 1966/67 overtok BMW hele virksomheten. Både Glas 1700 og V8-modellen ble etter dette en tid solgt under BMW-merket.

Fra 1964 (lansert 1963) og til slutten av 1967 ble det produsert 13.789 eksemplarer av 1700 sedan og 1.700 av 1700 TS.

I Norge var Glas-modeller knapt synlige. Ifølge Bilnytt ble det for eksempel registrert to Glas i 1965 og én i 1966. Goggomobil var heller ikke solgt i særlige antall her på berget.

Automatgir

Hvordan var så bilene fra Glas? Vi kan se litt nærmere på 1700-modellen, som det også var knyttet ekstra store forventninger til. Størrelsesmessig var dette en rommelig familiebil da den ble lansert i 1963/64. Italienske Frua hadde gitt modellen et design både ut- og innvendig som mange mente var noe av det mest elegante man kunne få den gangen.

Glas 1700 var en klassisk sedan med typisk tre-boks fasong, og med et bagasjerom som slukte gode 550 liter. Bilen var 4,42 m lang og 1,61 m bred, mens høyden var 1,39 m og akselavstanden 2,50 m. Drivverket fulgte vanlig oppskrift på 1960-tallet, med drift på bakhjulene og 4-trnns manuell girkasse. I 1966 ble bilen også tilgjengelig med 4-trinns automatgir.

ASKEBEGER: En titt på førermiljøet. Legg merke til askebeger og lighter øverst på dashbordet... Foto: iStock

Blant de raske

Typisk for tiden var ellers den lave egenvekten. Dette var lenge før avanserte (og viktige!) sikkerhetssystemer sendte bilenes egenvekt til værs. Den relativt store bilen veide derfor bare 1.020 kilo, og hadde en tillatt totalvekt på 1.450 kilo.

Motoreffekt på 80 hk må vurderes i forhold til dette, og med akselerasjon 0-100 km/t på 13,4 sekunder var Glas 1700 blant de kvikkere av større familiesedaner den gangen. Oppgitt toppfart var ellers 155 km/t, som også lå i det øvre sjiktet. Oppgitt bensinforbruk fra fabrikken var 0,89 l/mil.

