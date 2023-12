Fra i dag øker sannsynligheten for å bli tatt

Det er knappe to uker til jul, og for enkelte avløser det ene julebordet det andre. All festivitasen medfører at mange har et annet alkoholforbruk på denne tiden, enn ellers i året.

Mer drikking øker samtidig risikoen for at enkelte setter seg bak rattet i en tilstand som ikke er forenlig med bilkjøring.

Det er bakgrunnen for «Aksjon rus», som politiet kjører fra og med i dag, mandag 11. desember. I praksis betyr det en vesentlig opptrapping av ruskontroller denne uken.

Flere enn 10.000 tatt

– En ruspåvirket sjåfør utsetter ikke bare seg selv, men også andre trafikanter for fare. I 22 prosent av dødsulykkene er ruspåvirkning en medvirkende årsak til ulykken, sier UP-sjef Knut Smedsrud.



ADVARER: - La bilen stå om du er i tvil, sier UP-sjef Knut Smedsrud. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han sier at det ikke går en eneste dag uten at politiet avdekker ruspåvirket kjøring. Så langt i år har hele 10.643 førere blitt anmeldt av politiet for slike forhold. Det er 19 prosent flere enn i 2021, men 320 færre enn på samme tid i fjor.

– En ruspåvirket sjåfør har ingenting i trafikken å gjøre. Vi oppfordrer alle trafikanter til å bidra til trafikksikkerhet ved å kjøre rusfri, sier han.



Slik skal UP ta flere

Kan sitte lenge i systemet

Det er samtidig ikke alle som bevisst kjører i ruspåvirket tilstand. Mange tenker at noen timer på puta er alt som skal til, og føler seg kanskje kjørbare når de står opp om morgenen. Det er ingen garanti.

Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, advarer om det som gjerne omtales som dagen-derpå-promille. Avhengig av alkoholmengde og en rekke andre faktorer, kan nemlig promillen sitte mye lenger i systemet enn du kanskje tror.

DAGEN DERPÅ: Ragnhild Kaski i Av-og-til advarer om at promillen kan sitte lenger i systemet enn man kanskje tror.

– Risikoen for å bli innblandet i en ulykke øker med 68 ganger med promille. Og i hver fjerde dødsulykke på norske veier er rus involvert. Promillen er like farlig på vei fra vors, nachspiel eller på vei til butikken dagen derpå, sier Kaski.



Knut Smedsrud i UP er klokkeklar i sin anbefaling:

- Hvis du er usikker på om du har promille eller ikke dagen derpå, er det sikkert at du ikke skal kjøre, sier han.



