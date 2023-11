Fra 22 prosent markedsandel til snart null – på bare to år

I dag er nesten alle nyregistrerte biler elektriske, men vi skal ikke gå langt tilbake i tid før bildet så ganske annerledes ut.

For bare to år siden – altså i 2021, var så mye som 22 prosent av alle nye biler som ble registrert i Norge, såkalte ladbare hybrider.

Dette er biler som er utstyrt med både elektrisk motor, lader og bensin/diesel-motor, og kan typisk kjøre noen mil utslippsfritt.

Totalt 38.200 eksemplarer av denne biltypen ble registrert i 2021.



Nå, knappe to år senere, er interessen for nye, ladbare hybrider i ferd med å bli helt borte. «En æra går mot slutten», skriver Bilbransje24.

Avgiftene stor del av årsaken

I september ble det bare registrert 617 nye, ladbare hybrider i Norge. Nedgangen var på hele 63,1 prosent i forhold til samme måned i fjor, som heller ikke var noe super måned for «den doble drivlinjen». Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

En viktig årsak er at ladbare hybrider gjennom 2022 og 2023 har mistet mye av det som heter vektfradraget i engangsavgiften. Disse bilene er nemlig vesentlig tyngre enn tilsvarende bensin/dieselbiler, og har derfor gjennom mange år blitt «subsidiert» av myndighetene for å stimulere salget.

I 2021 var vektfradraget 23 prosent, i 2022 ble det redusert til 15 prosent og i inneværende år er fradraget redusert til 10 prosent.

I tillegg har myndighetene innført et krav om at den elektriske rekkevidden må være minst 100 kilometer, for at bilene skal få fullt vektfradrag. Det er det de færreste ladbare hybridene som klarer, og dermed blir vektfradraget som regel enda lavere.

Dette har ført til at de fleste ladbare hybridene har blitt vesentlig dyrere, samtidig som utvalget av elbiler med god rekkevidde har blitt vesentlig større. Med alle avgiftsfordelene og andre fordeler som følger elbilene, er det ikke lenger så mange gode argumenter for å velge ladbar hybridbil.

FORTSATT POPULÆR: Toyota RAV4 er den eneste ladbare hybriden som jevnlig ligger på topp 10-listen.

Over 200.000 på veiene

Interessen for ladbare hybrider i Norge startet for alvor rundt 2015. Det året ble det registrert i underkant av 8.000 av dem. Året etter vokste antallet til godt over 20.000. Toppåret kom altså så sent som i 2021, med hele 38.200 eksemplarer.

Totalt er det registrert rundt 214.000 ladbare hybrider i Norge. En stor andel av disse ble opprinnelig leaset – takket være lavere avgifter og høy momsandel av listeprisen.



Aller flest Volvoer ruller på norske veier som ladbare hybrider – hele 41.894 eksemplarer, for å være nøyaktig, ifølge Bilbransje24, som har hentet tall fra OFV.

Det siste året er det imidlertid kun én ladbar hybrid som stadig figurerer på topp ti i statistikken; Toyota RAV4.

Enda dyrere fra nyttår

Og så spørs det da – hva som skjer fra nyttår. Regjeringen har nemlig foreslått å fjerne hele vektfradraget for ladbare hybrider i neste års statsbudsjett.

Dermed hopper mange biler kraftig opp i pris, enkelte over 80.000 kroner.

Det kan fort vise seg å bli siste spikeren i kista for videre salg av en rekke ladbare hybrider i Norge.

