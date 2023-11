Forsvant fra Norge – men denne var populær

Hvordan har bilannonser forandret seg gjennom tiårene? I dag handler det meste om hvilken kampanje bilkjøperen sparer mest penger på, og i elbil-Norge er det dessuten mange nye begreper som slåss om oppmerksomheten – rekkevidde, batterikapasitet, ladehastighet og bremseregenerering.

Men hva var det forhandleren fokuserte spesielt på om vi går langt tilbake – og ser på for eksempel hva som var viktig i markedsføringen av den engelske småbilen Vauxhall Viva i 1965? Hva ble lagt vekt på som spesielt viktig for kundene? Hvordan var det med sikkerheten? Effekten?

Kjørekomfort

I Bodø-avisen Nordlandsposten kunne vi 9. juni 1965 lese en annonse for nettopp Vauxhall Viva, med den lokale forhandleren O. P. Fure som avsender. Plass var tydeligvis et viktig argument for bilen, for Fure innledet annonsen med følgende: «Ikke akkurat hele slekten – men plass til 5 voksne – i helt nye seter!» I teksten som fulgte, ble dette utdypet med at «de splitter nye setene i Viva 1965 gir god kjørekomfort for 5!»

Denne gode kjørekomforten kunne videre nytes i omgivelser med «nytt delikat to-farvet innertrekk og 8 lekre karosserifarver!» Til komforten hørte absolutt også dette punktet: «Forbedret motoroppheng har gjort Viva enda mer stillegående.

SMÅBIL: Vauxhall Viva HA var en småbil, selv om den ble presentert som familiebil. Foto: Vauxhall

6 måneder garanti

Hva så med kjøreegenskaper og ytelser? Her kom harelabben frem, med følgende informasjon til den potensielle Viva-kjøper: «Bedre, stivere fjærer (Heavy duty), lett styring og sportslige kjøreegenskaper og den kvikke 50 hk motoren – Viva MÅ prøves!»

Garantier og priser sies det ikke noe spesifikt om, utover at «verdens største bilprodusent – General Motors – garanterer kvaliteten.» Derimot sies det ingen ting om i hvilket omfang og hvor lenge GM står bak denne kvalitets-garantien. Men husker jeg ikke feil, så var 6 måneder nybilgaranti nokså vanlig midt på 1960-tallet, ofte med en ganske stram kilometer-begrensning som alternativ.

PLASS: Innvendig plass var et viktig argument for Vauxhall-forhandlerne ved markedsføringen av Viva i 1965.

Etterspurt

Og prisen? Jo, i Bodø den gangen kostet en Viva i utgangspunktet 16.000 kroner. Ville du ha DeLuxe-utgaven, spratt prisen opp til 16.800 kroner.

1965-modellen av Vauxhall Viva var siste årgang av HA-generasjonen, som ble lansert i 1963 – og ble erstattet av HB i 1966. Bilen var Opel Kadetts engelske fetter, og delte plattform og det meste av komponentene med denne. Her i landet var nok Opelen mest populær, men Viva var også en mye etterspurt småbil på den tiden.

ENKELT: Førermiljøet var av det enkle slaget, men Viva var tidlig ute med en kort, sportslig girspak. Foto: Brosjyre

Gulvgirspak

Vauxhall Viva 1965 var en todørs sedan med motoren langsstående foran og bakhjulsdrift – datidens klassiske drivlinje. Løsningen betydde blant annet en svært plasskrevende mellomakseltunnel, som stjal mye plass i baksetet – den som satt i midten kunne med fordel være uten bein!

På sikkerhetssiden nevner jeg at Viva 1965 ble levert med fester for sikkerhetsseler – sannsynligvis bare til forsetene. Som sikkerhetsdetalj ble også senket rattnav nevnt, i likhet med polstret solskjerm! Et pluss var det til gjengjeld at bilen hadde separate forseter – og den hadde en kort og sportslig gulvgirspak i stedet for den tradisjonelle spaken på rattstammen. Girkassen var for øvrig 4-trinns og synkronisert.

12 tommers hjul

Vauxhall Viva HA-serie var lettbygde og utpreget lettkjørte biler, og var en av de første bilmodellene som ble aktivt markedsført overfor kvinner. Egenvekten kjøreklar var bare 715 kilo, og med en svingdiameter på meget imponerende 8,84 meter, sier det seg selv st dette var en svært letthåndterlig bil.

Størrelsen var også ganske så kompakt. Viva 1965 var 3,94 meter lang, 1,51 meter bred og 1,365 meter høy. Akselavstanden var 2,32 meter, og bilen hadde en bakkeklaring på 163 millimeter. Hjulene var i trillebårklassen: 12 tommer.

ROMMELIG: Stort bagasjerom vare en av Vivas sterkeste sider. Foto: Brosjyre

Rustet bort

Motoren i denne småbilen var en 4-sylindret toppventilert rekkemotor som leverte 50 hester på sitt beste – og hadde et maksimalt dreiemoment på ca 88 Nm ved 3000 omdreininger. Bensinforbruket var oppgitt til 0,7 liter på mila. Bilen hadde en toppfart på ca 125 km/t. Tall for akselerasjon 0-100 km/t har jeg ikke funnet, men en kvalifisert gjetning sier at dette trolig vil ta rundt 25 sekunder.

I dag er det få biler som har overlevd av denne generasjonen av Vauxhall Viva. Rust var et minst like stort problem for denne bilen som for andre Vauxhall-modeller, og mange andre britiske biler, på samme tid.

I løpet av Vauxhall Viva HAs levetid – 1963 – 1966 – ble det produsert litt over 300.000 slike biler.

Utover 1970-tallet ble Vauxhall-modellene mer og mer identiske med tilsvarende Opel-modeller, bare med andre modellnavn. Siden tidlig på 1980-tallet har Vauxhall-bilene kun blitt produsert for Storbritannia, og merket forsvant dermed også fra det norske markedet.



