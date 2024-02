Forsvant fra Norge – gjør comeback med nytt navn

Koreanske SsangYong kom til Norge første gang i 1985. På det tidspunktet var det spesielt gunstig å ta inn biler fra Sør-Korea. Disse var også jevnt over en god del rimeligere enn konkurrentene.

De siste årene har SsangYong vært så godt som borte fra markedet. Fabrikken har hatt store problemer og lenge vært på kanten av konkurs. Bilene har heller ikke vært særlig godt tilpasset det norske markedet.

Men nå skjer det ting: Nytt navn, nye eiere, nye modeller – alt blir nytt når SsangYong blir lansert i helt ny drakt.

De første bilene er i Norge

Her i Norge er også ny importør på plass. RSA står fra før bak merker som Suzuki, BYD og Isuzu. Nå skal de også satse på KGM.

De første bilene har kommet til Norge, og KGM er klare for å introdusere flere modeller.

– Endelig kan biler fra KGM prøvekjøres over hele landet, sier Steinar Dokken som er salgssjef i KGM Norge.

VELKJENT: Rexton-navnet ble brukt av SsangYong i mange år, nå¨er det med videre over til KGM.

Elbil kommer snart

Bilene vil distribueres via et tradisjonelt forhandlernettverk for både bilsalg, verkstedtjenester og delesalg.

– Vi har tro på at tilgjengelighet og nærhet til kunden er veien til en best mulig kundeopplevelse. I dag teller forhandlernettverket 27 forhandlere, og det vokser for hver uke, sier Dokken, i en pressemelding.

I Norge lanseres følgende modeller i første omgang – Rexton, Musso Grand og eKorando. Elektriske Torres eVX vil så bli tilgjengelig i Norge i starten av april.

DIGITALT: Slik ser det ut inne i Torres, en bil som ble vist som SsangYong og som nå skifter navn.

Dieselmotor

Av modellene over har Rexton i perioder hatt brukbart salg i Norge. Etter det Broom erfarer er det her snakk om en utgave med 2,2-liters dieselmotor. Dermed også en modell som ikke lenger har mange konkurrenter på det norske markedet.

– KGM har hovedfokus på SUV-er, varebiler og pickuper med firehjulstrekk. Med svært solide egenskaper, er dette modeller som passer godt inn i det norske markedet, mener Dokken.

Han legger til at det foreligger ekspansive planer om flere nye modeller i nær fremtid.

