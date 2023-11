Første test: Så bra er Volvos nye elbil

EX30 er starten på en stor, elektrisk offensiv fra Volvo. Samtidig er dette en etterlengtet innstegsmodell for merket. Dagens C40/XC40 koster fra rundt en halv million kroner. EX30 starter på 321.900 kroner. Ambisjonen er klar: Denne bilen skal hente nye kunder til Volvo.

Vi i Broom har fått møte den flere ganger allerede. Nå er den aller første testkjøringen unnagjort og endelig kan vi få fortelle hvordan vi opplever nykommeren.

Vi har testet i og rundt Barcelona i Spania. Testbilene er to av de tre som kommer i starten: Extended Range Single Motor betyr største batteripakke på 64 kWt. Denne bilen har bakhjulsdrift og rekkevidde på 480 kilometer.

Twin Motor betyr firehjulstrekk. Med samme batteripakke har denne rekkevidde på 460 kilometer.

Priser? Single Motor Extended Range starter på 366.900 kroner. Den topputstyrte Ultra-utgaven kommer på 396.900 kroner.

Twin Motor med 4x4 starter på 412.000 kroner. Topputgaven Ultra koster 442.000 kroner. Volvo går for klart definerte utstyrspakker her. Hengerfeste er omtrent det eneste du kan få ekstra.



EX30 kommer i tre utstyrsnivåer, Core, Plus og Ultra.



Størrelsesmessig snakker vi kompakt crossover. Bilen er 4,23 meter lang og har et bagasjerom på 318 liter.

Slik presser de prisene på EX30



KLARE: Volvo inviterer til første testkjøring i og rundt Barcelona, her står testbilene linet opp.

Hvordan er den å kjøre?

Tidligere i høst fikk vi sitte på i en EX30 på Volvos testbane utenfor Gøteborg. Nå har vi altså fått kjøre selv og et positivt førsteinntrykk blir ytterligere forsterket.

EX30 føles på mange måter som en bil en klasse over. Balansen mellom komfort og sporty kjøreegenskaper er svært god. Vi velger «hard styrefølelse». Da er det veldig fin motstand i rattet, samtidig som styringen er presis og fin.

EX30 deler plattform med flere andre biler fra Geely-konsernet. Det merkes at de har investert mye penger i denne. Bilen ligger fint og stabilt på veien, samtidig som den tar ujevnheter bedre enn mange andre elbiler. Der det hos mange smeller i hele bilen når du kjører over skarpe ujevnheter, sluker EX30-understellet disse på en veldig bra måte.

Akselerasjonen er som ventet: Lynrask. Aller kjappest er 4x4-utgaven med 428 hestekrefter, den gjør 0-100 km/t på 3,6 sekunder. Med det er den også tidenes raskeste serieproduserte Volvo. Det formidable kraftoverskuddet gjør den til en veldig morsom bil. Her kiler det skikkelig i magen når du gir full gass.

Extended Range med bakhjulsdrift har 272 hestekrefter. Her tar det 5,3 sekunder å komme seg fra 0-100 km/t. Ikke akkurat noen sinke, den heller.

Maks ladefart er på 153 kWt. Det er omtrent midt på skalaen akkurat nå.

Det offisielle forbrukstallet på AWD-utgaven er 16,3 kWt/100 kilometer. Ute i den varierte testløypa klarer vi ikke det, forbruket ligger på i underkant av 20 kWt/100 kilometer. Men da hører det også med til saken at vi ikke driver med sparekjøring. Krefter og kjøreegenskaper gjør det absolutt fristende å dra på litt ekstra.

Nei - noen ganger bør du ikke bruke mobilen

KJØREGLAD: Kjøreegenskapene imponerer, her har Volvo funnet en svært god balanse mellom komfort og det sportslige.

Plass og praktiske løsninger:

Lengde på 4,23 meter, gjør at EX30 ikke er noen familiebil. Til det er både baksete og bagasjerom i snaueste laget.

LITEN: Frunk er smart, selv om den bare er på sju liter.

Sistnevnte er på 318 liter og har dobbelt gulv. Det er ryddig innredet og det er lett å utnytte plassen. I tillegg er det en liten frunk foran. Den er på sju liter.

Interiørdesignerne til Volvo har sørget for en stor midtkonsoll, med smart koppholderløsning. Det er også store rom ute i dørene. Høyttalerne er for eksempel flyttet opp til lydplanken på dashbordet, det sparer plass i dørene. Det er ikke noe tradisjonelt hanskerom på høyre side, i stedet er det et lite rom nederst på midtkonsollen. Det åpner du via skjermen.

IKKE OVERDÅDIG: To kabinkofferter får plass side-om-side i bunnen av bagasjerommet, totalt rommer det 318 liter.

Bilgigant innrømmer: Må jobbe mye raskere

Livet i baksetet:

Beinplassen i baksetet holder såvidt for voksne, i alle fall så lenge de to foran ikke breier seg altfor mye. Men det merkes godt at bilen er kompakt. Unger har det nok best her. Midtplassen er trang og har heller ikke særlig god sittekomfort.

Baksetepassasjerene har to ladepunkter. Det er lommer på forseteryggene og leselys i taket. Midtarmlene bak er droppet, det smaker litt av spareløsning.

NYTT: Minimalistisk interiør, her er det også fokus på mange resirkulerte materialer.

Bak rattet:

Forsetene er akkurat som vi forventer av Volvo: Svært gode. Justeringene skjer via én knapp. Den krever litt tilvenning, men fungerer bra når du har det i fingrene.

Stor skjerm i midten og en liten over rattet, har nærmest blitt standarden på mange elbiler nå. Volvo følger ikke den. Her er alt lagt til skjermen midt på dashbordet, inkludert visning av fart. Du får heller ikke head up display på EX30. Igjen handler det nok om at Volvo har måttet kutte for å klare å holde prisen nede.

I starten føles det litt rart å kikke inn i bare svart plast over rattet. Men i og med at bilen er såpass kompakt, fungerer det greit å bruke skjermen i midten også under kjøring. Svært mange funksjoner er lagt hit.

Prisen: Nei, den er ikke for god til å være sann



ALENE: Skjermen i midten inneholder alt av informasjon, visning av fart ligger øverst.

Design – utenpå og inni:

Lyktedesignet til Volvo har blitt en viktig del av merkevaren de siste årene Det nyter også EX30 godt av. Her er det ikke tvil om at EX30 er en Volvo, enten du ser den forfra eller bakfra.

Resten av designet er relativt anonymt. EX30 er langt fra så firkantet som storebror XC40. Det handler naturligvis også om luftmotstand, som er viktig å få lavest mulig på en elbil.

RETRO: Det innvendige dørhåndtaket har høy retrofaktor.

Innvendig er det noen særpregede løsninger. Volvo bruker mye resirkulerte materialer i bilen. Noen av overflatene kan virke litt billige, men samtidig står de ut fra mengden. Det er ganske store forskjeller mellom de ulike materialvalgene på dashbord og dører. Her er det lurt å bruke litt tid før man velger. Vi er svake for de lekre, grå setetrekkene i ullblanding, de ser bedre ut enn setene i såkalt vegansk skinn.

Innvendig merkes det også tydelig at Volvo har prioritert enkle løsninger. For eksempel er bryterne for alle vindusheisene plassert i midtkonsollen, ikke ute i dørene som er det vanlige. På den måten sparer Volvo ganske mange meter med ledninger, sikkert også noe tid i produksjonen.

Et annet sted vi merker dette, er justeringen av speilene. Også her er bryterne borte, dette gjør du via den store skjermen.

Her møtte vi EX30 første gang – i Milano

VALGMULIGHETER: Overflatevalgene i interiøret er ganske forskjellige, akkurat denne er ikke vår favoritt...

Konklusjon:

Mye har virket lovende med EX30 og den innfrir virkelig på første test. Kjøreegenskapene imponerer, det gjelder alt fra kombinasjonen sportslighet/komfort – og støydemping. Her leverer bilen på premiumnivå.

Like premium er ikke interiøret, men Volvo skal ha ros for å tenke annerledes rundt både materialvalg og innredningen av bilen. Det gir særpreg, samtidig som det drar Volvo i en ny retning etter mange år med nærmest blåkopiering av interiør mellom de ulike modellene.

Plassen er som vi kan forvente i en såpass kompakt bil. Håper du på familiebilplass, blir du nok litt skuffet. Dette er i hovedsak en bil for single, par uten barn – eller godt voksne der ungene har flyttet hjemmefra. For mange vil nok EX30 også være aktuell som bil nummer to.

Startprisen på 321.900 kroner er nesten oppsiktsvekkende lav. Da må du riktignok nøye deg med batteripakke på 49 kWt og rekkevidde på ganske beskjedne 344 kilometer.

Men Extended Range med 480 kilometer rekkevidde og startpris på 357.000 kroner lar seg også høre.

Firehjulstrekk og 460 kilometer rekkevidde får du så fra 412.000 kroner. Toppmodellen Ultra til 442.000 kroner, nærmer seg storesøsknene C40 og XC40 i pris. Men hvis du ikke trenger den ekstra plassen de to gir, er EX30 på mange måter et bedre valg: Mer moderne og mer velkjørende.

I sum kommer Volvo her med en bil som virkelig skal bli brysom for konkurrentene. Det vil overraske oss stort om ikke EX30 blir en av Norges mest solgte biler i 2024.

LES MER: Her er 5 ting du bør vite om EX30



Volvo EX30 Extended Range AWD Ultra Motor: Elektrisk, to motorer

Effekt: 428 hk

0-100 km/t: 3,6 sekunder

Toppfart: 180 km/t

Forbruk (WLTP): 16,30 kWt/100 kilometer Batteri/lading: Batteripakke: 64 kWt netto

Rekkevidde: 460 km (WLTP)

Hurtiglading: 153 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 423/183/155 cm.

Bagasjerom: 318/904 liter

Vekt: 1.868 kilo

Tilhengervekt: 1.600 kilo

Taklast: 100 kilo Pris: 442.000 kroner

PÅ VEI: De første kundebilene kommer til Norge første kvartal 2024. Det vil overraske oss om ikke dette fort blir en vanlig syn på norske veier.

Video: Her møtte vi EX30 for første gang