Det er sjelden gøy å se en politibil følge etter deg. Spesielt når du kjører en blikkmagnet som nye McLaren Artura.

Jeg vet at jeg ikke har kjørt for fort. Likevel blir jeg litt urolig. Men helt uten grunn. Jeg ruller ned vinduet og får blikkontakt med politimannen, som bare smiler:

– Jeg måtte bare følge etter deg! Steike for en bil altså - og for en lyd! Er det greit jeg tar et bilde av bilen?

– Ja, selvfølgelig, svarer jeg minst like blid. Og litt lettet.

Foreløpig finnes det kun fire eksemplarer i Norge. Bilen jeg kjører er den aller første som rullet inn på norsk jord.

Nye Artura er tidenes mest avanserte McLaren-modell. Forventningene er naturligvis skyhøye.

Se vår test av nye Artura øverst i saken.

Se flere bilder av Artura i bildekarusellen: Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer

Nesten rørende bra

Artura er nyutviklet helt fra bunnen av. Den er også én av de viktigste modellene til den britiske superbil-produsenten så langt.

McLaren Artura Motor: 3-liter V6 bensin + elmotor

Samlet effekt: 680 hk / 720 Nm

0-100 km/t: 3 sekunder

Elektrisk rekkevidde: 30 km

Vekt: 1395 kg

Pris fra: 3.190.000 kroner

Ikke bare er kvaliteten løftet flere hakk. Hele drivlinjen er ny. Vi snakker ladbar hybrid – med en splitter ny og hissig V6 bensinmotor i bunn.

Samlet effekt er voldsomme 680 hestekrefter og 720 Nm.

Én ting er å kjenne gåsehuden bre seg utover kroppen – når turtallet peaker 7.500 omdreininger. Men det er samspillet mellom deg og bilen, og kontakten du får til underlaget som gjør opplevelsen nesten rørende bra.

På dette område er det få, om noen, som leverer bedre.

Test Lamborghini Huracan: Noen biler tar pusten fra deg – dette er en slik bil

Få med deg hvorfor McLaren Artura kjører inn til terningkast 6 i videotesten her: