Citroën har i flere tiår vist oss mye kreativt og dristig design. For tre år siden gjorde de det igjen med den lille mikro-elbilen Ami.

Så har franskmennene fulgt opp med enda en versjon av den bittelille bilen. Vi snakker om Ami Buggy!

Akkurat nå er Brooms Mats Brustad på plass i Milano for å kjøre nettopp den, i tillegg til en helt spesiell konseptbil.

Vi tar som vanlig en telefon – for å høre hvordan det går på tur.

Ring, ring.

– Hei, Mats! Alt bra i Milano?

– God dagen! Så absolutt. Det er riktignok et par grader varmere hjemme i Norge faktisk, men det gjør ikke så mye. Vi nyter litt sol her også. Men enda bedre: Vi er på Stellantis sin egen testbane, en liten kjøretur fra Milano. Her skal vi få kjøre to splitter nye modeller fra Citroën, sier Mats.

– Den ene bilen vi skal kjøre er en splitter ny konseptbil som skiller seg fra alt annet jeg noen gang har kjørt. Den andre mener jeg er perfekt for årets sommer, hvis spådommene om rekordvarme slår til. Vi snakker om en buggy-versjon av lille Citroén Ami.

UNGT: Bilen er elektrisk og interessant for veldig mange: Den kan kjøres fra du er 16 år.

16 år

Ami Buggy er i likhet med resten av Ami-familien selvsagt elektrisk, og den kan kjøres fra du er 16 år og har førerkort for bil eller mopedbil.

– Dette er en mye barskere utgave av Ami som det foreløpig kun finnes et par eksemplarer av i Norge. Citroén er tydelig på at dette faktisk ikke er en bil, men et «mobilitetsobjekt». Den er bare 2,4 meter lang, batteriet er 5,5 kWt og toppfarten 45 km/t. I mitt hode er det nesten et alternativ til elektrisk sparkesykkel – men et MYE tøffere og mer praktisk alternativ!

– Ja, hvordan ser den ut live?

– Den er litt som en fransk bulldog: Liten og nett, men samtidig ganske barsk å se på. Jeg tipper du bli rimelig populær i vennegjengen hvis du kommer kjørende med denne til stranden i sommer, sier Mats.

Her har de klassens tøffeste bil



SÆRPREG: Citroën kaller den selv et «mobilitetsobjekt». Og noen tradisjonell bil er dette absolutt ikke.

Begrenset produksjon

– Hehe, det er jeg helt enig! Hva skiller den fra en vanlig Ami?

– Den har fått knastedekk og flere tøffe designdetaljer, som gitter foran lyktene og en diger LED-bar på taket. Dette er en bil som er laget for å brukes, smiler Mats og legger til:

– Dørene er også fjernet, en liten hilsen til Citroën Mehari – den legendariske åpne bilen fra 1968. Ellers må jeg bare legge til at jeg digger at Citroën faktisk lager slike biler. Dette krydrer virkelig en ellers ganske grå og ordinær bilpark i Norge. Så får vi bare krysse fingrene for at den faktisk kommer til norsk jord...

– Ja. Når vet vi svaret på det spørsmålet?

– Slik det ser ut nå gjør den dessverre ikke det. Den blir kun produsert i et begrenset opplagt. Men det er lov å håpe. Vanlig Ami kommer derimot. Nøyaktig når vet den norske importøren derimot ikke.

– Hva med pris?

– Prisen ligger an til å bli rundt 100.000 kroner.

MOBIL: Elektrifisering av mobilitet handler om mye mer enn bare vanlige elbiler, det er Ami et godt eksempel på.

– Sprøeste bilen jeg har sett

I tillegg til Ami Buggy, skal Mats som en av de første journalistene i verden, få kjøre en helt ny konseptbil med navn Oli.

– Dette er seriøst en av de sprøeste bilene jeg har sett på lenge. Da tenker jeg naturligvis på designet. Men nå må jeg faktisk runde av. Vi skal ut å kjøre Oli på bane om få minutter, men jeg lover å komme tilbake med både kjøreinntrykk og video av den på Broom om ikke lenge, avslutter Mats.

