Når vi i Broom blir invitert til første testkjøring av en helt ny bilmodell, betyr det som regel en flytur først. Enten det er til Tyskland, Spania eller et annet land sør i Europa.

Etter noen timer er vi framme, så er det som regel transport til et sted ikke veldig langt fra flyplassen, der testbilene står klare.

Dagen i dag har startet ganske likt de fleste lanseringsdager. Jeg tar toget opp til Gardermoen, men i stedet for å stille meg i sikkerhetskøen, rusler jeg bort til det nærmeste parkeringshuset. Heisen opp, ut en dør: Og der på taket av P10 blir jeg møtt av et veldig kult syn: To rekker med helt nye Lotus Eletre, pent oppstilt og klare for kjøring.

Det er ikke lenge siden det ville vært temmelig uaktuelt å gjøre dette i Norge. Men elbilene har endret på mye. Plutselig er Norge med godt utbygget ladeinfrastruktur et bra sted å ha en slik lansering. Ja, og så skader det sikkert ikke med svak kronekurs heller...

KULT: Ikke verst å bli møtt av dette synet på taket av parkeringshuset ved terminalen på Gardermoen!

Levd fra hånd til munn

Uansett: Dette har jeg gledet meg til! Det har vært spennende å følge Lotus de siste årene. Entusiastmerket har alltid hatt biler som har stått ut fra mengden. Det som nå har skjedd, er at kinesiske Geely har kommet inn på eiersiden. De fleste av oss ble først kjent med dem da de kjøpte Volvo tilbake i 2010. Nå er de i ferd med å bygge seg et helt imperium av bilmerker, der Lotus skal bli en sportslig luksus-spydspiss.

Det er virkelig nye tider for et merke som oftest har levd fra hånd til munn og sjelden vært veldig langt fra konkurs. Nå har Geely pumpet inn milliarder og har store ambisjoner, ambisjoner som starter med nettopp Eletre.

Nå skal vi få kjøre den for første gang. Etter litt venting på parkeringshus-taket legger vi ut på svingete småveier. Bilen er en Eletre S. Noen fakta: Den har 612 hestekrefter, gjør 0-100 km/t på 4,5 sekunder. Rekkevidden er 535 kilometer og startprisen 1.299.990 kroner.

DETALJER: Eletre kler helt klart knall gult. Det fremhever også designdetaljene, som det er mange av!

Veldig fort – rett fram

Selv kaller Lotus den en hyper-SUV. Med en sånn betegnelse legger du lista høyt. Derfor er jeg litt ekstra spent i starten. Hvor hyper kan egentlig en stor og tung elektrisk SUV bli?

Bare for å ta det med én gang: Eletre lever opp til betegnelsen.

Bilen er nemlig imponerende sporty. De 612 hestekreftene gjør selvfølgelig at den er sprek. Samtidig er det ganske mange elbiler som matcher dette, uten å være spesielt sportslige. Enkelt sagt: De går veldig fort, rett fram. Men når du tar dem med ut på svingete landeveier (eller på bane), faller de gjennom.

Det er krevende å få en bil som dette til å bli lettbeint og responsiv. Da må det være i fokus helt fra starten. Og nettopp det har Lotus med all tydelighet hatt.

STORBIL: Eletre er over fem meter lang, men designet kamuflerer egentlig det ganske godt.

Imponerende kombinasjon

Økonomisk sett hadde det opplagte valget vært å bruke plattformen fra kommende Volvo EX90 og søstermodellen Polestar 3. Men nei. Lotus har fått utvikle en helt egen plattform, fra bunnen av. Når vi litt senere på dagen spør hvorfor, får vi til svar at det handler om «performance». Egentlig ikke så lett å direkte oversette, men høyytelse og sportslige kjøreegenskaper er grunnleggende her.

I stedet for å gjøre det beste ut av noe eksisterende, har Lotus fått begynne helt på nytt. Det merkes! Eletre er en veldig imponerende kombinasjon av sportslighet og komfort. Den limer seg til veien gjennom svingene og føles da som en mindre bil enn den egentlig er. Styringen er superpresis, uten å bli nervøs. Det merkes at den har blitt utviklet av folk som vet hva de driver med.

Like imponerende er komforten når det går rett fram. Den tar også humper og ujevnheter i veien på en imponerende måte. Her faller mange elbiler gjennom. Understellet klarer ikke helt å hamle opp med vekten, det merkes særlig på dårlige veier. Men på Eletre? Niks.

KJØREGLEDE: Eletre er virkelig på hjemmebane ute på norsk landevei, Lotus har lykkes med å tilføre den store SUV-en store doser kjøreglede.

Følelse av premium

Det skal også sies at Lotus har sendt oss ut i en morsom løype. Norske fartsgrenser setter naturligvis noen begrensninger, men du trenger ikke kjøre veldig fort for å finne ut hva som bor i denne bilen. Svinger, bakketopper, full gass og brå oppbremsninger: Den tar alt på strak arm og er hele tiden klar for mer.

Kjøper du denne bilen, bør du passe på å få brukt den på mer enn bare strake motorveier. En liten funfact: Toppfarten er svært solid til å være elbil: 259 km/t.

Komforten understrekes av forseter i toppklasse. Akkurat så gode og sidestøttende som en bil som dette fortjener. Det samme gjelder støydempingen, stillheten underbygger følelsen av premiumbil.

Premium er det også i baksetet. Her kan du velge mellom to separate seter, eller tradisjonelt baksete. Sistnevnte er delt og kan felles ned. Velger du separate seter, mister du denne muligheten.

Plassen er ikke overraskende svært god. Eletre er hele 5,10 meter lang, det kamufleres egentlig litt av designet. SÅ stor ser den ikke ut.

TOSETER: Du kan velge mellom to separate seter – eller en tradisjonell bakseteløsning. Går du for førstnevnte, er det greit å vite at setene ikke kan felles ned.

Knallfarger

Britiske Peter Horbury er mannen bak designet, Eletre var noe av det siste han gjorde, før han gikk bort tidligere i sommer. Mannen med en fortid blant annet i Volvo, har helt tydelig fått leke seg her. Fronten er den mest karakteristiske delen av designet. Og så er det massevis av små detaljer, blant dem en rekke karosseriåpninger som skal sørge for alt fra lav luftmotstand, kjøling av bremser og maks marktrykk. Dette er en bil du må se ganske lenge på for å få med deg alt.

På testeventet har Lotus med seg biler i knall gul og grønt, i tillegg til en langt mer diskret gråfarge. Vi synes bilen fortjener en av de første, der kommer alle detaljene også best fram.

Bagasjerommet er på imponerende 688 liter, i tillegg er det en frunk foran. Den er på 46 liter og er stor nok til ladekablene og litt ekstra. Hengerfeste? Det er også på plass og du kan dra henger på inntil 2,25 tonn.

ROMMELIG: Lotus har ikke rotet seg bort på bagasjerom heller, her er det svært god plass.

Prioritert design

Hva med interiøret? Lotus har på ingen måte rotet seg bort her heller. De kjører et ganske tradisjonelt oppsett med stor skjerm på midten og en liten digital flate over rattet hvor det viktigste vises. Head up display er naturligvis på plass. Uten navigasjonsvisning i vår testbil, vi tipper det er noe som kommer.

Ellers domineres førerplassen av en bred midtkonsoll som blant annet inneholder to lekre koppholdere. Materialkvaliteten er høy. Alt du tar og kjenner på føles solid, skikkelig og veldig godt sammenskrudd. Det eneste som skurrer litt, er mye gjenskinn fra dashborddelen som er nærmest frontruten. Her blir det mye reflekser fra plasten.

I starten blir vi heller ikke helt fortrolig med knappene på rattet. Her har design gått foran brukervennlighet. Det krever litt tilvenning, men så sitter det.

KVALITET: Høy kvalitetsfølelse innvendig, også her matcher Lotus de aller beste konkurrentene.

Ett ord: Imponerende

Noen elektriske fakta: Lotus bruker samme batteripakke i alle Eletre-utgavene. Den er på solide 112 kWt brutto. Ikke overraskende har de også gått for 800 volts-system. Det gjør at den kan ta imot inntil 355 kW ved lynlading. Og skal du hente ut alt som bor i denne bilen, kan det nok også komme godt med.

På vår testtur ender vi med et forbruk rundt 24 kWt. Som du kanskje har skjønt, ligger det ganske mye «aktiv» kjøring inne her. Derfor bør den tas med en god klype salt.

Når første kjøredag er unnagjort og vi skal oppsummere litt, er det ett ord som ramler ned i hodet mitt: Imponerende.

Jeg hadde ventet meg en bra og potent bil, det skal da også bare mangle når vi snakker SUV til en million kroner og oppover. Men Eletre innfrir ikke bare, den overgår forventningene. Her har Lotus (og Geely) virkelig tatt på alvor hva det kreves å skulle konkurrere mot de absolutte toppmodellene i denne klassen, enten de kommer fra Tesla, Audi, BMW, Mercedes eller Porsche.

LEVERING: De første kundene får bilene sine allerede i sommer. Bestiller du nå, kan du regne med å få bil mot slutten av året.

Noe å glede seg til

Det hører også med til historien at du får en enda heftigere utgave av Eletre, hvis du er villig til å bla opp fra 1.650.990 kroner. Da får du 918 (!) hestekrefter og 0-100 km/t går på tre sekunder. Da snakker vi virkelig hyper-hyper.

Med fare for å høres like fornuftskjedelig ut som mattelæreren min på ungdomsskolen: Det trenger du egentlig ikke. Og jeg mener det faktisk også. Du skal være veldig spesielt interessert (og neppe bo i Norge) for å få utnyttet forskjellen mellom de to.

For Lotus er det helt nye tider også i Norge. Vi har fått en helt ny importør som åpner showroom i Oslo sentrum mot slutten av august. De som var tidlig ute og bestilte, får bilene sine allerede i sommer. De har virkelig noe å glede seg til!

