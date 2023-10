Første test: De som har bestilt kan glede seg

Å sette seg inn i en splitter ny BMW 5-serie, byr gjerne på en spesiell følelse. En følelse av kvalitet, trygghet, plass og ikke minst en viss forventning til kjøreglede.

Innfrir splitter nye i5 på sistnevnte?

La oss først spole tiden litt tilbake.

Tilbake til 1972, da Elton John og «Rocket Man» dominerte hitlistene, ABBA ble etablert og ikke minst: Historiens aller første 5-serie rullet ut av fabrikken i Dingolfing, litt utenfor München.

Da det luktet ekte skinn på innsiden – og kald motor på utsiden.

I dag, 51 år senere, har mer enn 10 millioner eksemplarer av 5-serie blitt produsert. Nyeste generasjon blir fremdeles produsert i Dingolfing, som nå er BMWs største og mest moderne fabrikk.

Elton John er byttet ut med Ballinciaga på radioen.

IKON: Første generasjon 5-serie dukket opp tilbake i 1972. Siden har det blitt én av BMWs viktigste modeller.

Ikke bare elektrisk

Vi er på plass i Portugal og Lisboa for å kjøre helt nye BMW 5-serie, åttende generasjon.

Hjemme i Norge er det ingen tvil om at den helelektriske utgaven, i5, blir mest aktuell. Men nykommeren får du fremdeles med både dieselmotor, bensin og som ladbar hybrid.

Vi forholder oss til i5, som i første omgang er tilgjengelig i to versjoner: eDrive40 og M60. Sistnevnte blir toppmodellen og byr på ytelser tilsvarende dagens BMW M550i xDrive med V8-bensinmotor.

Startprisen på rimeligste versjon er 685.900 kroner. Da får du inntil 582 kilometers rekkevidde. M60 koster fra 1.080.000 kroner og byr på inntil 516 kilometers rekkevidde.

Vi kjører sistnevnte, som det norske BMW-importøren tror flest nordmenn kommer til å velge.

DEN HEFTIGSTE: i5 M60 byr på de raffeste kjøreegenskapene. Her får du M-sport-understell, kraftigere bremser og aktive stabilisator-stag, for å nevne noe.

Hvordan er den å kjøre?

Sittestillingen er fintunet. Vi har forlatt gamle trikkevogner, brostein og smale gater i Lisboa.

Foran oss venter milevis med landevei og svingete fjelletapper. Et perfekt utgangspunkt for å bli bedre kjent med BMWs nykommer.

I førersetet på i5 M60 finner du godfølelsen kjapt. M60-versjonen har M-sport-understell, som betyr at bilen både er lavere og litt stivere enn innstegsmodellen.

NYTT: Rattet er helt nytt. Nå er fysiske knapper erstattet med touch-paneler.

Det merker du tydelig forskjell på. M60 angriper svingene elegant, og i kjent BMW-stil oppleves styringen direkte og prisis.

Selv om i5 M60 veier rett over 2,2 tonn, er det ingen tvil om at de sportslige genene fortsatt er intakt. Mye er også takket være optimal vektfordeling på 50/50. Det er kun hvis du presser bilen til ytterpunktene, du kan avsløre vekten.

Med xDrive firehjulsdrift plantes kreftene effektivt til bakken. Og krefter har du virkelig nok av. Bilen er utstyrt med to kraftige elmotorer, som i utgangspunktet byr på 517 hestekrefter.

Aktiverer du Boost-funksjonen, via en liten hendel bak rattet, får du voldsomme 601 hestekrefter og 820 Nm. Moroa varer riktignok bare i 10 sekunder, men det er mer enn nok til å få følelsen av et lite slag i ryggen når du klemmer til.

0-100 km/t serveres på 3,8 sekunder. Det er ikke klasseledende, og lagt fra kicket Tesla leverer, men ærlig talt: Trenger du egentlig mer trøkk i en familiebil?

Vi må legge til at støynivået inne i kupéen på et svært behagelig nivå. Dette gjelder både eDrive40 og M60.

Er du forresten ute etter mest mulig komfort, går du for eDrive40. Vi opplever den som perfekt balansert mellom det komfortable og sportslige.

M60 blir litt mer stumpete over ujevnheter i veien, men det glemmer du fort når du danser gjennom svingene, like lekent som Trine Dehli Cleve på parketten.

HAI-NESE: Den nye fronten oppleves spissere enn før. Den nye grillen har BMW valgt å kalle «Shark nose».

Rekkevidde:

Jakter du lengst mulig rekkevidde, er det igjen eDrive40 som er det opplagte valget. Her får du inntil 582 kilometers rekkevidde. M60-versjonen vi kjører, med batteripakke på 81,2 kWt, klarer inntil 516 kilometer.

I utviklingen av i5, har BMW hatt stort fokus på aerodynamikk og effektivitet. Blant annet via flatt gulv og flere luftuttak. Resultatet er at bilen faktisk har lavere luftmotstand enn i4, til tross at i5 både er større og tyngre.

Oppgitt forbruk på eDrive 40 er 15,9-19,5 kWt/100 kilometer ved blandet kjøring. På M60 øker forbruket til 18,2-20,6 kWt/100 kilometer.

Nytt på i5 er dessuten en såkalt «Max range»-funksjon. Aktiverer du den, kan du øke rekkevidden inntil 25 prosent, ved å begrense kraft, hastighet, samt deaktivering av utvalgte komfortfunksjoner.

Maks ladehastighet er 205 kW og BMW lover at 10-80 prosent kan lades på 30 minutter, under ideelle forhold.

PÅ VEI: De første kundebilene er på vei til Norge og leveres ut i november.

Design

Utenpå:

Det er ikke vanskelig å se at design har fått høy prioritet på i5. I motsetning til for eksempel BMW iX, som utfordrer langt mer, stråler i5 i større grad tradisjonell og trygg design.

Vi syns bilen ser best ut med M-Sport-pakke. Da får du blant annet tøffere frontfanger, sideskjørt, diffusor og felger.

I våre øyne er nye i5 rett og slett den peneste bilen i klassen. Samtidig utfordrer den ikke like mye som Mercedes EQE, en av de nærmeste konkurrentene. i5 oppleves mer konservativ, men det funker!

HURTIGLADNING: i5 er utstyrt med batteri på 81,2 kWt netto kapasitet. i5 M60 har 22 kW-ombordlader som standard og kan hurtiglades med opptil 205 kW.

Innvendig:

På innsiden er det pent lite å sette fingeren på. Interiøret oser premium – via gode seter, fine materialvalg og høy opplevd kvalitet.

Applaus til BMW for at menyhjulet fremdeles er i live. Det samme med knapper for de viktigste funksjonene som navigasjon, radio og telefon.

Sammenlignet med forrige generasjon 5-serie, føles interiøret på nykommeren litt mer luftig. BMW har ryddet og fjernet en del knapper. Luftdysene er ikke synlig lenger og et helt nytt ratt er på plass.

Dessuten er dette tidenes første BMW-modell hvor hele interiøret kan leveres med såkalt vegansk skinn. Naturligvis et bærekraftig alternativ til tradisjonelt skinn, som reduserer CO2-avtrykket med 85 prosent.

«Har dere ikke vegansk skinn dere da?!» Det er noe å slå i bordet med på neste familiemiddag...

Hvis vi skal pirke på noe, føles interiøret på nye 5-serie/i5 litt konservativt. Særlig hvis vi sammenligner med flere av konkurrentene. Her syns vi for eksempel Mercedes EQE med «Hyperscreen» ser langt mer moderne ut. Når det er sagt: Få slår BMW på brukervennlighet. Det er deilig å kjøre en ny bil i 2023 uten at ALT skal opereres via en gigantisk touchskjerm.

DEIKAT: Du skal være småsær om du ikke finner deg til rette bak dette rattet.

Plass og praktiske løsninger

Hva får du med deg?

Sammenlignet med forrige generasjon, har den nye vokst 9,7 centimeter i lengden, til 5,06 meter. Akselavstanden har samtidig blitt 2 centimeter lengre og måler 2.99 meter.

Bagasjerommet tar unna 490 liter. Så skal det sies at mange venter på BMW i5 Touring, som lanseres neste år. Det er ingen hemmelighet at det blir en langt mer praktisk bil.

Hengerfeste er fullt mulig. i5 M60 kan trekke inntil to tonn, mens eDrive40 tillater 1,5 tonn.

Livet i baksetet:

I motsetning til mange andre, har BMW klart å løse sittestillingen i baksetet på en hyggelig måte.

BRA: Plassen i baksetet er god. Det samme gjelder sittestillingen.

Her får du ikke følelsen av at gulvet er veldig høyt. Her sitter du godt, og med litt brattere sittestilling enn vi ser hos flere andre.

Gode lademuligheter har du også, med fire USB-C-uttak. Klimaanlegget styres enkelt via eget touchpanel og det digre glasstaket styrker den romslige, luftige følelsen.

Tar du en titt på døra, får du en rask påminnelse om det heftige lydanlegget bilen kan leveres med fra Bowers & Wilkins. Vi snakker 18 høyttalere på 655 watt.

Bak rattet:

Vi har allerede nevnt setene og sittestillingen – som fungerer ypperlig. På i5 er faktisk sportsseter standard, mens komfortseter med et par ekstra funksjoner er ekstrautstyr.

For øvrig kjenner du igjen mye av BMW-identiteten, via et ryddig og luftig interiør. BMWs Curved Display, med to liggende skjermer fungerer også svært godt.

Det vi ikke er like fan av er at enkle funksjoner som å låse opp bilen, samt minnefunksjon på justering av sete, ikke lenger er fysiske knapper. Nå betjenes det av en ufølsom touchsone...

KNAPT EN KNAPP: BMW har redusert antall knapper og kontroller betydelig sammenlignet med sine forgjengere.

Techfaktor

BMW har over 8.000 ansatte som kun jobber med utvikling av software og infotainmentsystemer. Det sier seg selv at dette er et viktig satsningsområde.

Operativsystemet er oppdatert på i5 og kommer med flere nye funksjoner. Åpningsskjermen er blant annet redesignet. Infotainment-systemet oppleves også enklere å navigere i.

HURRA: Fysisk menyhjul og snarveier for de viktigste funksjonene er vakkert – både å se på og betjene.

Blant litt mindre viktige nyheter, som likevel BMWs utviklere er veldig stolt av, er nye funksjoner som en egen videoplattform. Nå kan du streame utvalgte TV-kanaler (begrenset til noen markeder inntil videre), du kan se klipp på YouTube mens du lader eller la deg underholde av ulike spill – noe Tesla serverte oss for 10 år siden...

Blant litt viktigere nyheter, er at i5 leveres med en rekke oppdatere førerassistanse-funksjoner. Du har selvkjørende egenskaper i hastigheter opp til 210 km/t. Bilen kan parkere helt av seg selv og via «Live Cockpit Professional», prosjekterer bilen piler i instrumentpanelet, slik at du virkelig skal slite med å kjøre feil.

Ønsker du tyne flest mulig mil ut av batteripakken, har BMW utviklet en egen «rekkevidde-trener». Den gir deg råd underveis, slik at du skal kjøre så effektivt som mulig.

Å aktivere den over de bratteste og mest innbydende fjellpartiene utenfor Lisboa, med M-Sport-understell og 601 hestekrefter, funker derimot dårlig. Det blir litt som å invitere Charter-Svein og Lothepus på gallamiddag.

FORSMAK: Det er først når i5 Touring kommer, det blir langt mer spennende for stasjonvogn-glade nordmenn.

Konklusjon

Forventningene til en helt ny generasjon 5-serie er alltid høye, og BMW leverer!

Nei, det er ikke bilen med lengst rekkevidde. Det er ikke den med lavest forbruk og langt i fra den billigste elektriske sedanen – spesielt dersom du går for M60.

Det få kan matche i5 på, handler derimot om kjøreopplevelsen, ytelser, design og opplevd kvalitet. Til dere som har bestilt: Her er det bare å glede seg.

Men det koster. M60 starter altså på 1.080.000 kroner. Vår testbil ender på 1.348.625 kroner med diverse ekstrautstyr.

På mange måter er derfor innstegsmodellen, i5 eDrive40, det mest fornuftige valget. Den er nesten 400.000 kroner rimeligere enn M60, har lenger rekkevidde og bedre fjæringskomfort.

Begge får du heldigvis med nevnte lydanlegg fra Bowers & Wilkins, slik at du kan mimre og nyte 70-talls-slagerne på best mulige vis.

