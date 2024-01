Første smakebit: Kan bli viktig i Norge

Opel har startet med små og kompakte biler i sin overgang til elbil. Først ut var Ampera-e. Så har vi fått Corsa, Mokka og nå i 2024: En helelektrisk Astra.

Mer er på vei, og nå gir Opel oss aller første smakebit av det som ser ut som en ganske velvoksen SUV. Den vil bokstavelig talt bredde modellutvalget deres.

Dette blir også et comeback for et navn fra Opel-historien, nemlig Frontera.

Attraktiv pris

Nye Frontera vises senere i vår og Opel lover en morsom bil med smarte løsninger. Den tar også neste steg i den nye designfilosofien til Opel og blir den første som bærer det nye, såkalte Blitz-emblemet.

Frontera skal henvende seg direkte til familier og andre som trenger en allsidig bil for å løse hverdagen. Og ifølge Opel vil den få en attraktiv pris. Det siste kan bli svært viktig i Norge, i et bilmarked der mange nå ønsker seg rimeligere biler.

NY: Frontera skal være første bil ut med det nye Opel-emblemet. Foto: Opel Automobile GmbH

Kun nye elbiler fra 2025

Sammen med lanseringen av den helelektriske versjonen av neste generasjon Grandland senere i år, skal Frontera markere en viktig Opel-milepæl i overgangen til kun å lansere elektriske biler fra 2025.

Allerede i år vil de tilby minst en batterielektrisk variant av alle sine modeller.

Opel lover flere bilder og mer informasjon om Frontera i løpet av de kommende ukene. Det tyder også på at de har kommet langt i utviklingen av bilen.

COMEBACK: Dette er originalen, Frontera-eksemplaret på bildet er er fra 1999.

Fort glemt

Og hvis du ikke husker den originale Fronteraen: Det er ikke så merkelig. Den ble nemlig ingen stor suksess i Norge. Bilen var et samarbeidsprosjekt og ble solgt under flere merkevarer: Blant dem Isuzu, Chevrolet, Honda – og Opel.

Dessverre var Frontera belemret med mange feil og problemer, noe som også gikk hardt ut over andrehåndsverdien. I Brooms barndom var den en av kandidatene i kåringen «Bruktbilene fra helvete». Hvorfor? Det kan du lese mer om her:

