Det er ikke hver dag jeg blir smått nervøs av å kjøre en Citroën. Men i dag kjenner jeg litt på det.

Rett og slett fordi bilen jeg skal få kjøre er uerstattelig. Det finnes kun ett eksemplar i verden og den har kostet flere titalls millioner å utvikle.

Vi i Broom har tatt turen til Italia og Milano – for å møte Citroën OLI.

Bilen er kun vist frem ved noen få anledninger. At vi nå skal få kjøre konseptbilen, er en mulighet som ikke dukker opp ofte.

Se video øverst i saken.

BRÅSTOPP: Det kan nesten se ut som designeren ønsket seg tidlig helg da taklinjen bråstopper (eller starter) ved frontvinduet.

Nesten ingen i nærheten

Citroën er ikke akkurat kjent for biler med traust og konservativt design. Men sammenligner vi tidligere modeller med nye OLI, er nesten ingen i nærheten.

LESS IS MORE: Det forteller mye om innsiden på OLI. Her er kun det mest nødvendige på plass.

Her snakker vi såpass spenstig design, at du må bruke litt tid bare på å fordøye inntrykkene. Egentlig ser det ut til at bilen er hentet rett ut fra et Playstation-spill. Så sært er designet.

OLI er første modell ut som viser en helt ny retning Citroën er i ferd med å ta.

Det handler om vekt, effektivitet og bærekraft.

PICKUP: OLI, det uttales forresten «all e», er faktisk en liten pickup. Bakluken kan legges ned, så har du et lite plan tilgjengelig.

Tak av papp

I motsetning til mange bilprodusenter som kjører på med tunge SUV-er, digre batteripakker og skjermorama på innsiden, er OLI det stikk motsatte.

Kompakte mål, lav vekt, ingen infotainment-skjermer. I stedet handler det om bærekraftige valg via resirkulerte materialer og minst mulig «dill-dall».

For eksempel er både tak og panser laget av resirkulert bølgepapp. Setene er 3D-printet og boltet rett i veggen.

Batteripakken er på 40 kWt, som sørger for en rekkevidde på inntil 400 kilometer.

PRODUKSJON: Citroën har ikke bekreftet om bilen vil settes i masseproduksjon. Men det som er sikkert er at mange av idéene, materialvalg og filosofien bak vil bli videreført i fremtidige modeller.

Streng beskjed

En liten kjøretur vest for Milano ligger Balocco. Dette er Stellantis-konsernets sitt eget testanlegg.

Når du først slipper inn her, åpner det seg en helt egen verden med biler som ikke er sluppet på markedet ennå.

På visse områder får vi derfor streng beskjed om at mobilkamera må ligge nede.

Streng beskjed får vi også i det vi skal sette oss bak rattet i OLI. Ettersom bilen ikke er ferdig utviklet, og at det finnes én i verden, er det klare retningslinjer på hvordan ting fungerer.

Til og med hvordan vi skal lukke døren blir tydelig demonstrert.

Norske politikere kan ta livet av denne biltypen

Bli med bak lukkede dører og se vårt første møte med nye Citroën OLI her: