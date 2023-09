Det er bare et par uker siden bilen hadde verdenspremiere – og de første bildene ble sluppet.

Nå har Mercedes vist frem den nye toppmodellen, for første gang for publikum. Det skjer under den store bilutstillingen i München – som pågår akkurat nå.

Vi snakker om helt nye AMG GT – som er én av svært få bensinbiler som presenteres i München. Med få unntak, er det elektriske biler det handler om her.

Den eneste elmotoren du finner på nye AMG GT er derimot startmotoren, som fyrer opp åtte bensintørste sylindre.

SKUMMEL: Denne fronten er på grensen til ondskapsfull.

Skuffer ikke

I forkant av premieren har mange vært ekstra spente på nykommeren. Ville det bli en hybridbil eller skulle den få en ny og mindre bensinmotor?

Svaret er altså nei og nei. Mercedes har hørt på kundene sine. De ønsket V8 bensinmotor – og det har de så til de grader fått.

Sammenlignet med utgående generasjon AMG GT, har Mercedes gjort mange endringer. Blant annet store designgrep.

Én ting er å se nyheten på biler, noe ganske annet er å se bilen live. Og her skuffer den virkelig ikke.

Se vårt førsteinntrykk av det nye flaggskipet her: