Første møte: – Den lekreste fra BMW så langt

I sommer slapp BMW de første bildene av en splitter ny generasjon 5-serie. En svært viktig modell – som har solgt over 10 millioner eksemplarer siden lanseringen på 70-tallet.

For første gang har nye 5-serie også blitt helelektrisk – i form av i5.

Nykommeren blir uten tvil en spennende modell i Norge. For å få en liten smakebit på nykommeren er Brooms Mats Brustad akkurat nå i Portugal for å kjøre bilen.

Vi tar en telefon til sydligere strøk – for å høre mer.

Lekker

Ring, ring...

– God dagen, Knut!

– Heisann! Jeg tipper du nyter sol, varme og spennende nyheter fra BMW?

VEIENE: Svingete fjelletapper er blant høydepunktene.

– Det er ganske så riktig oppsummert. Jeg har fått noen bilder fra Norge som ikke byr på like hyggelig vær. Her er det 25 grader og sol. Og enda viktigere: Fantastiske veier, sier Broom-Mats.

– Hehe, det høres bra ut. Hvordan er i5?

– For å gå rett på sak, i mine øyne er dette den lekreste elbilen til BMW så langt. Her ser du slektskapet til forrige 5-serie tydelig. Det er litt mer tradisjonelt bildesign, kontra iX for eksempel. Jeg tror dette er et design mange vil like – sammenlignet med enkelte andre elbiler på markedet – som er veldig futuristisk å se på, sier Mats.

REKKEVIDDE: Her blir bilen presentert for pressen litt utenfor Lisboa. Dette er i5 M60 – med rekkevidde på inntil 516 kilometer.

Testet flaggskipet

i5 lanseres først i to varianter, eDrive40 og M60. Sistnevnte blir toppmodellen og byr på ytelser tilsvarende dagens BMW M550i xDrive med V8-bensinmotor.

Rekkevidden på M60 er inntil 516 kilometer, nesten identisk med antall hestekrefter som er 517. Aktiverer du en Boost-funksjon får du hele 601 hestekrefter og 820 Nm.

LUKSUS: BMW i7 er ikke blant de mest diskré luksusbilene.

– Kan du si noe om kjøreegenskapene?

– Jeg skulle virkelig ønske, men dessverre. Det får vi ikke si noe om ennå. Det jeg derimot kan si litt om er helt nye i7 M70. Dette er BMWs elektriske flaggskip og historiens raskeste elbil fra merket. Vi snakker 660 hestekrefter og 1.100 Nm, pakket inn i nesten 5,4 meter luksus!

Mats legger til:

– Det er egentlig ganske sprøtt å lage en slik bil i det hele tatt. i7 er en luksusbil som skal by på maks komfort, ikke nødvendigvis sette rekord i antall hester. MEN jeg må innrømme at bilen overrasker litt. Den kjører overraskende bra i fjellheimen her – tatt størrelse og vekten på nesten tre tonn i betraktning. Det er tydelig at BMWs M-ingeniører vet hva de driver med, forteller Mats.

En av årets største nyheter – nå er prisen klar

VELKJENT: Det er ingen store overraskelser på innsiden av i5.

Skjult hemmelighet

– Kult! Så det er ikke bare i5 på menyen der nede altså?

HENGERFESTE: i5 blir tilgjengelig med hengerfeste og kan trekke inntil to tonn.

– Neida. Vi har faktisk fått kjøre tre ulike biler. To versjoner av i5 og denne. Og ikke bare det. Vi er blant de første i verden som har fått se i5 Touring! Dette er uten tvil versjonen som blir mest interessant for det norske markedet.

– Og nå er jeg rimelig sikker på at du ikke får si noe mer om den?

– Stemmer. Vi måtte levere fra oss både sekker og telefoner før vi gikk inn i et «hemmelig» rom for å se bilen. Den har ikke premiere før neste år, så de inntrykkene må jeg holde for meg selv en god stund til.

– Men nå må jeg løpe av gårde. Vi skal teste ut Teater-funksjon i i7. Vi snakkes, Knut!

Mats kommer tilbake med mye mer om nye i5 så fort vi får fortelle mer i begynnelsen av oktober.

LIKE FØR: De første kundeleveringene av i5 i Norge skjer i løpet av november. Prisene starter på 685.900 kroner for i5 eDrive40. i5 M60 xDrive koster fra 1.080.000 kroner.

