Første bilde: Skal bli starten på noe stort

Audi var ikke blant de første med elbil. Men da de kom – da kom de knallsterkt. SUV-en e-tron ble umiddelbart en stor suksess, ikke minst her i Norge.

I 2020 gikk den helt til topps på registreringsstatistikken. Med snittpris på 750.000-800.000 kroner var det en helt unik prestasjon, som Audi ikke har vært i nærheten av noe annet sted i verden.

Totalt ruller det nesten 30.000 e-tron på norske veier. I tillegg har Audi solgt rundt 10.000 eksemplarer av lillebroren Q4 e-tron.

Største modelloffensiv

e-tron har nå skiftet navn til Q8 e-tron. Det passer også godt når Audi kommer med en helt ny modell som legger seg midt mellom denne og Q4.

Ikke overraskende er navnet Q6 e-tron. Bilen har forventet verdenspremiere ved årsskiftet, men allerede nå får vi den første smakebiten på interiøret.

Ifølge Audi markerer Q6 e-tron starten på den største modelloffensiven deres noensinne.

Audi e-tron: Nå får du den snart til under 300.000 kroner



KAMUFLERT: Dette bildet av en godt kamuflert Q6 e-tron slapp Audi tidligere i sommer.

Eget for passasjeren

Dette er den første modellen bygget på en plattform kalt PPE. (Premium Platform Electric). Denne har Audi utviklet i samarbeid med Porsche. .

Bilen har et nytt og buet frittstående display, eller «digital stage», som strekker seg over dashbordet. Displayet består av 14.5-tommers MMI Touch Display og en virtuell cockpit på 11.9 tommer.

Frontpassasjeren har også et eget display integrert i dashbordet, med en egen lukkerteknologi som gir passasjeren mulighet til å se på filmer uten å forstyrre sjåføren. Passasjeren vil selvsagt også ha muligheten til å følge navigasjonen eller andre funksjoner på sitt display.

Konseptbilen fra Audi har vakt enorm oppmerksomhet



Egen avatar

Et nytt og virtuelt head-up display viser relevant informasjon som hastighet, trafikkskilt og navigasjonsikoner.

Q6 e-tron er bygget med en helt ny programvarearkitektur. For eksempel kan brukerne kontrollere langt flere funksjoner ved bruk av Audis nye stemmeassistent, og med en egen avatar som aktiveres gjennom setningen «Hey Audi». Denne assistenten vil kontinuerlig utvikles etter hvert som den blir bedre kjent med sjåføren. Det vil også bli mulig å få tilgang til tredjepartsapplikasjoner via MMI-skjermen, uten å gå gjennom mobiltelefonen.

Audi introduserer også en helt ny infotainment-plattform, basert på Android Automotive.

VELKJENT: Utvendig ser det ikke ut som Audi-designerne har funnet på de helt store sprellene, her kjenner vi igjen både Q4 og Q8 e-tron.

Lade mye raskere

Vi vet at Q6 e-tron blir tilgjengelig med en batteripakke på inntil 93 kWt netto (100 kWt brutto), som skal gi den en rekkevidde på rundt 60 mil – omtrent som man bør forvente i denne klassen nå.

Bilen vil også få helt nye motorer med ytelser på inntil 510 hestekrefter, og topputgaven vil gjøre sprinten fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder.

Nytt er også støtte for 800-volts ladesystem. Det skal sørge for langt raskere lading enn på dagens Q4 og Q8 e-tron.

Ladeeffekten er oppgitt til 270 kW, som er det dobbelte av Q4 e-tron. Merk at dette er makseffekt, og at snitteffekten sannsynligvis vil ligge et godt stykke lavere.

Audi lover imidlertid at man, under optimale forhold, skal kunne få 250 kilometer rekkevidde etter bare 10 minutter i hurtigladeren.

RYDDIG: Audi får en stor skjerm på toppen av dashbordet.

Her fikk vi vite mer om Q6 e-tron tidligere i sommer

Gamle fiskegarn

Litt om plassen: Q6 e-tron har et bagasjerom på solide 526 liter, opp til 1.529 liter med baksetene lagt ned. Baksetene kan også legges ned med en 40:20:40-fordeling. Det er i tillegg plass til oppbevaring foran med en frunk som rommer 64 liter.

Audi følger det som er en stor trend i bilbransjen akkurat nå: Bærekraftige materialer i interiøret. Mye av stoffene i bilen er laget av 100 prosent resirkulert polyester, og gulvmattene er laget av Econyl, bestående av blant annet gamle fiskegarn.

Det er altså forventet premiere rundt årsskiftet. Lanseringen av bilen skjer så i 2024.

Erlend løftet litt på presenningen – og fikk et scoop



Video: Dette er heftig Audi med bensinmotor