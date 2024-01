Først i verden med turkise lys – dette betyr fargen

Mercedes er langt fremme på selvkjøringsteknologi.

Så langt er det kun noen få strekninger i Europa som tillater såkalt autonom kjøring, hvor føreren ikke trenger å tenke hverken på å svinge, gasse eller bremse.

I USA har man derimot sluppet litt mer opp.

Nå har Mercedes som første bilprodusent i verden fått lov til å innføre en helt ny farge på lysene når selvkjøring er aktivert.

I dette tilfellet er de turkise. Tillatelsen gjelder foreløpig i to amerikanske stater: California og Nevada.

Håper flere følger etter

De turkise markeringslysene, som er både foran, bak og i speilene, aktiveres automatisk når bilen kjører autonomt.

Dette for å fortelle andre trafikanter at bilen er selvkjørende – på nivå 3 i dette tilfellet. Se oversikt over de ulike nivåene nederst i saken.

I første omgang blir de nye lysene tilgjengelig på S-Klasse og EQS som 2026-modeller og nyere.

Nå håper Mercedes flere produsenter går i samme spor og innfører turkise lys som standardfarge på selvkjørende biler.

Christoffer spraylakkerte ny Mercedes EQS – folk sperrer opp øynene

USA: I første omgang er de nye markeringslysene kun tilgjengelig i to stater i USA.

5 nivåer

Her er de fem gradene av selvkjøring:

Nivå 0: Sjåføren har full kontroll over kjøretøyet og funksjonene. Kjøretøyet kan imidlertid gi varsler, for eksempel dersom det oppdages at fører er trøtt, om det er glatt på veien eller om objekter befinner seg i blindsonen.

Nivå 1: Her gis en viss grad av førerassistanse. Adaptiv cruisekontroll er et godt eksempel. Den sørger for at bilen holder jevn fart og passer på god avstand til forankjørende. Automatisk nedbremsing og akselerasjon ved behov. Aktiv filholder og automatisk nødbrems ved for eksempel rygging, er andre eksempler på nivå 1.

Nivå 2: Her kan flere av funksjonene fra nivå 1 brukes samtidig, for eksempel automatisk akselerasjon og styreutslag. Føreren må uansett være klar til å ta over kontrollen ved behov. Førerløs parkering og utkjøring fra garasje, er andre eksempler som hører hjemme på nivå 2.

Nivå 3: Her kan systemene ta full kontroll over kjøretøyet hvis forholdene er gode, for eksempel på oversiktlige og godt oppmerkede veistrekninger. Først på dette nivået kan føreren ta hendene helt bort fra rattet og gjøre andre ting mens bilen kjører av seg selv. Likevel må fører være klar til å gripe inn på kort varsel ved behov.

Nivå 4: Her har bilen tatt fullstendig over kontrollen. Fører kan ta seg en lur, lese avisa - til og med sette seg i baksetet. Blir kjøreforholdene for vanskelige, for eksempel ved kraftig uvær, kan bilen gi beskjed om at fører må ta over. Hvis ikke fører reagerer, vil systemene sørge for sikkert stopp i veikanten eller andre passende steder. Kjøring på nivå 4 vil kreve at veiene er designet for denne typen autonomi.

Nivå 5: Full selvkjøring. Biler på dette nivået trenger ikke en gang ratt. Sett deg bare inn og fortell hvor du skal, så løser kjøretøyet resten. Robottaxier er et godt eksempel på selvkjøring på nivå fem.

Solid rekkevidde – men en liten ting var bedre før

Kilder: SAE, VAG, Motor

Her tester vi selvkjøring i Tyskland: