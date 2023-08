Alpina har i over 50 år tunet bilene til BMW. De er blitt godkjent som et eget merke – og har gjennom årene laget noen av verdens aller raskeste personbiler.

Ikke minst har toppfart vært et viktig poeng for Alpina. De bygger et begrenset opplag med biler – som passer godt til tyske motorveier med fri fart.

Noen av disse spesialmodellene finner også veien til Norge. En av dem er en 2000-modell Alpina B10 V8 Touring. Disse finnes det ikke mange av!

Nå er akkurat denne bilen for salg på bruktmarkedet.

– Jeg elsker denne bilen. Men livet er for kort til ikke også prøve andre biler, sier Espen Kristoffersen, som eier bilen.

Toppfart det lukter svidd av

B10 V8 Touring er tilsynelatende en vanlig BMW 5-serie. Men kjennere vil merke seg Alpina-stripene i gull og Alpina-logoen på panseret.

Under panseret har en 4,6-liters V8-motoren blitt tunet til 347 hestekrefter og et dreiemoment på 480 Nm. 0-100 km/t tar kun 5,6 sekunder.

Men det er toppfarten som virkelig er svimlende. Den er oppgitt til 269 km/t. I sin tid var dette rett og slett verdens raskeste stasjonsvogn!

PREMIUM-FAKTOR: Interiøret i BMW 5-serie satte i sin tid en helt ny standard i bilbransjen. Alpina har ikke gjort store endringer her. Men merk av logoen på rattet er byttet ut, siden Alpina er et eget merke.

Snart er Alpina – slik vi kjenner merket i dag – historie

Slapp gassen i 280 km/t

Kristoffersen har bodd seks år i Tyskland og har testet bilen på autobahn – uten fartsgrense.

– Jeg valgte å ta foten av gasspedalen da speedometeret viste 280 km/t. Jeg tror den hadde litt mer å gå på, faktisk. Men da holdt det for meg, sier Alpina-entusiasten.

I hverdagen er det imidlertid langt roligere kjøring. Og han håper ny eier ikke har tenkt å kjøre den aldrende klassikeren for hardt.

– Det er litt for mange som kjøper slike biler og kjører dem i fillebiter. Den fortjener å tas godt vare på, understreker han.

Alpina: Dette blir den aller siste - elbilene får skylden

NØYE: Her er det ikke noe som er tilfeldig. Hver eneste tankfylling, vask og polering er notert. I tillegg til dato er kilometerstand, antall liter som er fylt på og hvilken bensinstasjon notert.

Unik historikk

At eierne av bilen vi skriver om her har vært nøye, er det i alle fall ingen tvil om. I en egen bok er bortimot hver eneste tankfylling notert. Informasjon om dato, kilometerstand og hvilken bensinstasjon er også med.

Vask, polering og diverse servicer er også notert.

Dette er altså i tillegg til servicehefte og diverse kvitteringer.

– Det passet meg veldig bra at forrige eier var så nøye med å notere hver gang han fylte tanken. Det viser engasjement rundt bilen. Det gir også en god indikasjon på faktisk forbruk, påpeker bilentusiasten.

Løype! Bakfra kommer verdens raskeste!



GLAD I ALPINA: Espen Kristoffersen bak rattet i sin B10 V8 Touring.

Lavt forbruk

Selv har han kjørt bilen på noen skikkelig langturer nedover i Europa.

– Jeg noterte meg et forbruk på under literen. Det synes jeg rett og slett er imponerende i en over 20 år gammel og stor stasjonsvogn med V8-motor – og de ytelsene denne bilen kan vise til.

Likevel er altså tiden kommet for å prøve noe nytt. Nå venter Kristoffersen på «den rette kjøperen».

– Drømmen er at noen får like mye glede av bilen som jeg har hatt. Noen som ser hvor langt framme Alpina var allerede den gangen, i forhold til teknikk, kjøreegenskaper og komfort.

HOLDER SEG GODT: Selv om bilen har rukket å bli 23 år gammel, står designet fortsatt veldig bra. Alpina er kjent for sine dekorstripene og ikke minst særegne felger.

Neste drømmebil ...

Hvis bilen finner en ny eier, er det flere potensielle kandidater som kan fylle plassen i garasjen. Men hvilke av dem det blir, er usikkert.

– Jeg har alltid likt BMW og Alpina. Drømmen i entusiastbil-segmentet er en Z4 Coupe 3.0Si – eller en annen Alpina-modell. Men må også innrømme at en jaguar XJR med V8-motor høres besnærende ut. Det er så mange kjekke biler der ute!

Elbil er heller ikke utelukket. Hvilket merke han kunne tenke seg, overrasker neppe:

– BMW i3 synes jeg er en flott bil – artig å kjøre og kul å se på. Så vi får se hva det blir til.

Men én ting vil han ikke savne når han en gang selger Alpinaen sin. Svart lakk.

– Herlighet! En halvtime etter at bilen ble vasket er den jo like skitten. Sølvfarget bil er sterkt undervurdert. Den ser ren ut mye lenger – og framhever linjene på bilen.

