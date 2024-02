Planen var opprinnelig at den skulle komme til Norge i fjor. Men så dukket det opp problemer som utsatte produksjonsstarten for både Polestar 3 og søstermodellen Volvo EX90.

For Polestar var dette ikke gode nyheter. Lenge har de bare hatt én modell å selge, nemlig kombien 2. Den større SUV-en 3 er en svært etterlenget modell for dem og en bil som også bør ha betydelig potensiale i Norge.

«Mer tid til software-utvikling og tester», var den offisielle forklaringen da utsettelsen først ble kjent.

Produksjonen er i gang

Siden da har det garantert blitt jobbet på spreng hos både Polestar og Volvo. Å utsette modeller er noe bilprodusentene i det lengste forsøker å unngå. Det skaper problemer internt, hos underleverandører – og naturligvis også hos forhandlerne som risikerer å miste salg til frustrerte kunder som da heller velger noe annet.

Men i dag har det kommet en viktig nyhet: Polestar bekrefter at produksjonen av 3 har startet ved fabrikken deres i Chengdu, Kina. Ytterligere produksjon skal etter planen i gang i South Carolina i USA. Da snakker vi i sommer. En tidlig produksjonsserie er allerede fullført ved fabrikken i USA.

TO KONTINENTER: Polestar 3 skal produseres både i Kina og i USA.

Starter på 806.000 kroner

3 blir dermed første Polestar som produseres på to kontinenter, og som støtter selskapets vekstambisjoner i Nord-Amerika, Europa og Asia.

Etter det Broom erfarer skal interessen for Polestar 3 ha vært stor blant norske kunder.



3 og EX90 fra Volvo bygger på samme plattform og deler veldig mye av teknikken. Men prismessig har Polestaren en betydelig fordel. Den starter nemlig på 806.000 kroner i Norge. Til sammenligning starter EX90 på 970.000 kroner.

Dette bør du vite om Polestar 3

I NORGE: Polestar har allerede vist sin 3 i Norge, her på Oslo Motor Show i fjor høst. Interessen for bilen skal være stor her hjemme.

Handler om design

Her må vi skynde oss å legge til at bilene ikke er direkte sammenlignbare. Det vil blant annet være forskjeller på standardutstyr og en del spesifikasjoner. Bilene er heller ikke helt like på bruksegenskaper. Blant annet er Volvoen sjuseter, mens Polestar nøyer seg med fem seter.

Dette handler i stor del om design. Polestar har helt tydelig prioritert sporty design framfor mest mulig plass. Det ser vi også på forskjellen på bagasjeromsvolum på de to.



PÅ VEI UT: Nå haster det for Polestar å få bilen ut til kundene, de første norske får den før sommeren,.

610 kilometer rekkevidde

Polestar 3 har ganske begrensede 484 liter. Samme tall for Volvoen når du bruker den som femseter, er 655 liter. Med alle sju setene i bruk, rommer Volvo-bagasjerommet 310 liter.

De to har en solid batteripakke på 107 kWt. Det gir rekkevidde på henholdsvis 610 kilometer (Polestar) og 600 kilometer (EX90).

Kommunikasjonssjef Kristin Fjeld hos den norske importøren bekrefter at de første kundene vil få bilene sine i andre kvartal, før sommeren. Bestiller man Polestar 3 i dag, er estimert levering oktober/november 2024.

