Hei. Vi ser etter en ny bruktbil med god plass. Vi blir å trenge tre barneseter, én baby og to bakovervendte i starten. Så en periode med tre bakovervendte før eldste kan snus. Vi trenger altså god plass i baksetene og ønsker et godt bagasjerom.

Videre er ønskelisten lang, bla 4x4, automat, navi, ryggekamera, hengerfeste. Er Volvo XC60 et godt alternativ? Er det noe spesielt man bør sjekke på disse bilene? Vi må nok ned i årsmodell 2014-2016, for å komme i en prisklasse som passer oss. Men ser det er stor forskjell i pris også her. Sikkert litt generelt, men hva er en god pris her?



Broom svarer:

For å få en grei XC60 fra 2014-2016 bør dere nok regne med å betale fra 250.000 kroner. Litt mer skader absolutt heller ikke, for å få en fin bil som har blitt godt fulgt opp.

Men om XC60 er riktig bil ut fra deres behov er nok ikke så sikkert. Når man har behov for tre barneseter, blir de aller fleste biler rett og slett for trange. Dette krever mye av bredden i selve baksetet. Det er ikke veldig mange biler som er brede nok til å kunne takle det på en god måte. Det beste er å finne en bil med tre separate bakseter.

Det er egentlig bare to biltyper som fungerer bra her: Flerbruksbil eller stor SUV. Det siste kan være temmelig risikabelt i denne prisklassen. Det blir fort gamle biler, som har gått veldig langt.

Det bugner heller ikke av flerbruksbil-alternativer med 4x4, men noen er det.

En av dem er Volkswagen Sharan. Her får dere en bil fra rundt 2015, til et sted mellom 250.000 og 300.000 kroner.

SJUSETER: Volkswagen Sharan er en flerbruksbil-klassiker. Den fikk vi også med kombinasjonen 4x4 og sju seter.

Det som i mange år var storselgeren i denne klassen, er Ford S-Max. I denne prisklassen blir det biler som har gått langt. Da er det ekstra viktig å sjekke dem godt.

Ford Galaxy er langt på vei samme bil som S-Max, men er enda litt større og mer høyreist. Her er det færre biler å velge mellom, med 4x4 skal dere slite med å finne bil til noe særlig under 300.000 kroner.

BESTSELGER: Ford S-Max solgte bra i mange år, dermed er det også mange biler tilgjengelig på bruktmarkedet.

I tillegg finnes det også en del flerbruksbiler som er basert på varebiler. Blant disse er for eksempel Volkswagen Caddy Maxi. Den byr på massevis av plass og et ganske røft interiør, her er det bare å slenge inn barnevogner og sykler og hva man ellers trenger å ha med. Men varebilrøttene merkes også godt, blant annet på kjørekomfort og støydemping. Det gjelder egentlig alle bilene i denne klassen, med unntak for Mercedes V-Klasse.

En liten (men stor) outsider ettersom dere er inne på Volvo: Første generasjon XC90 er en kjempesmart familiebil, med sju seter, 4x4 og mange praktiske løsninger. Men, det er et stort men her. Kvaliteten er ikke den beste og det er ikke så sikkert den er et smart valg for en barnefamilie som har mye annet å bruke pengene på enn store verkstedregninger.

Vi håper dette er til litt hjelp. Lykke til med bilvalget!

