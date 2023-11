For mye «villmannskjøring» på E6: Her tar de grep

2022 ble et dystert ulykkesår på norske veier, med 116 drepte. 2023 ser dessverre ut til å bli enda verre. Bare i oktober mistet 15 personer livet i trafikken, ifølge Trygg Trafikk.

Og ifølge statistikken er det trafikantenes adferd den største utfordringen:

– Fart, rus, uppmerksomhet og risikoadferd er gjengangere som årsaker til trafikkulykker, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I kjølvannet av de mange ulykkene planlegger myndighetene en rekke nye og skjerpede tiltak for å få ned antall ulykker.

– Vi må spesielt fortsette å bygge sikre veier og holde god standard på drift og vedlikehold, gjennomføre målrettet og effektiv kontrollinnsats og ha høy oppmerksomhet på føreropplæring og adferd i trafikken, sier Nygård.



Skal ikke være mulig å glemme – likevel blir mange tatt



– Effektivt sikkerhetstiltak



Og nettopp dette med effektiv kontrollinnsats, er bakgrunnen for at Statens vegvesen nå starter strekningsmåling av fart på E6 Korgfjelltunnelen i Nordland. Her har høy fart ført til flere alvorlige ulykker de siste årene, skriver Vegvesenet, i en pressemelding.

TAR GREP: Guro Ranes og Statens vegvesen håper tiltaket vil redusere villmannskjøringen. Foto: Knut Opeide / Statens Vegvesen

– Politiet har registrert mye «villmannskjøring» gjennom tunnelen de siste seks årene, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Når vi i tillegg har opplevd flere alvorlige ulykker, deriblant en dødsulykke, har vi, sammen med politiet, besluttet å sette opp dette effektive sikkerhetstiltaket. Et viktig bidrag til nullvisjonen – der ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken, legger hun til.



Starter onsdag

Allerede i vår ble strekningen godkjent for strekningsmåling, og fotobokser har siden blitt satt opp. Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, inklusiv fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.

Strekningsmålingen starter opp 22. november klokka 12.

Kjørte forbi kontrollplassen på E6: Da startet problemene

Fikk du med deg denne?