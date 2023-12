For mange er denne helt perfekt

Er du ute etter en brukt familie-SUV med overlegen plass? Da kommer du ikke unna Skoda Kodiaq.

Bilen ble lansert i 2016 og har vært en stor suksess for det tsjekkiske bilmerket, med godt over 7.000 registreringer i Norge. Den er også en populær bil på bruktmarkedet.

Som nybil har den havnet i skyggen av elbilen Enyaq de siste par årene. Men hvis du ikke liker å ta hensyn til kulde, lading og rekkeviddeangst, kan Kodiaq være et glimrende valg.

Stor og trygg

Bilen måler 469 centimeter og byr på en av klassens aller største bagasjerom på hele 720 liter. Den kommer også som sjuseter, hvis du tåler å ofre mesteparten av bagasjeplassen. I tillegg kan den dra henger på inntil 2,5 tonn.

Kodiaq kommer med flere forskjellige motoriseringer, men utgaven med en effektiv turbodiesel-motor på 2 liter og 190 hestekrefter, er kanskje den aller mest spennende av disse nå. Det er denne utgaven vi har satt under lupen. Bilen har nemlig ikke bare klare fordeler, selv om de er i flertall.

I videoen øverst blir du bedre kjent med bilens egenskaper, og får også vite hva du bør se etter hvis du er på utkikk etter en brukt Skoda Kodiaq.

PRAKTISK: God plass, komfort og brukervennlighet er tre stikkord som passer på Skoda Kodiaq. Men være obs på fellene.

Mye å velge mellom

Totalt ligger det i skrivende stund over 200 Skoda Kodiaq på Finn.no. Prisene starter så lavt som 238.000 kroner for en 2017-modell med 1,4 liter bensinmotor og kurant kilometerstand.

I dag koster en ny Kodiaq fra 693.400 kroner, og til neste år er det klart for helt ny utgave. På grunn av at den ikke kommer som elbil, får den sannsynligvis et kort liv hos norske forhandlere.

Men som bruktbil har Kodiaq fortsatt mange gode år igjen.

Vi i Broom har altså sett nærmere på Kodiaq som bruktbil. Det kan du se mer av i klippet i denne artikkelen.

Les også vår nybiltest av Skoda Kodiaq fra i fjor

Se bruktbiltesten her: