Har kikket på den nye Volvo EX30, som virker meget bra, og har fått følgende tilbud: Short range, 2wd, Plus-pakke, tonede ruter og vinterhjul, ferdig levert for 363.000 kroner.

Det kommer helt sikkert en del gode alternativer i løpet av det neste året (ID. 2all f.eks, og kanskje en Renault 5 Electric?).

Er denne EX30-dealen så god som det ser ut til nå, at det er verdt å binde seg til et kjøp, eller vil dere anbefale å vente på tester og anmeldelser av denne, alternativt ventet på andre biler som kommer?

Broom svarer:

At Volvo EX30 framstår som et godt kjøp er det ingen tvil om. Det vakte stor oppsikt da Volvo slapp prisene: Fra 321.900 kroner.

«Den billigste Volvoen på mange år», fastslo vi i Broom da vi rapporterte hjem fra premieren i Milano.

For Volvo er det ekstra kjærkomment å få en klar innstegsmodell, det har de manglet siden V40 forsvant ut. Dagens C40/XC40 koster fort godt over 500.000 kroner. Det betyr at det for mange kjøpere ikke finnes noen aktuell Volvo i dag.

EX30 kommer i tre ulike utstyrsnivåer; Core, Plus og Ultra. Standardutstyret i Core inkluderer LED hovedlys, parkeringssensorer bak, infotainmentsystem fra Google, samt flere av Volvos nye sikkerhetssystemer, blant annet et nytt førervarslingssystem som følger med på sjåføren og varsler hvis vedkommende er trøtt eller uoppmerksom.

På Plus som du har fått tilbud på, er det tillegg lydsystem fra Harman Kardon, en ny generasjon Pilot Assist, og elektrisk bakluke.

Det er ingen tvil om at dette er mye bil for pengene, ikke minst når vi ser i forhold til bilstørrelsen. EX30 er en god del større enn bilene du nevner over. Den er en kompakt crossover med lengde på 4,23 meter, bagasjerommet er på 318 liter pluss en liten frunk på sju liter.

Short range betyr minste batteripakke på 49 kWt. Denne har en estimert rekkevidde på 344 kilometer. Mange konkurrenter går nå lenger enn dette, men hvis du ikke trenger mer rekkevidde, er jo ikke det noe stort tema.



Dette er søstermodellen til EX30



FAVNER BREDT: EX30 er en kompakt crossover. Målgruppa er bred, alt fra par/små familier til de som vil ha den som bil nummer to.

Misunnelige konkurrenter

Så til del to av spørsmålet: Kan det være lurt å vente? Akkurat det er det egentlig helt umulig å svare på. Det blir med bil som med en TV eller en PC: Det vil alltid komme noe nytt som kan være bedre, mer spennende og kanskje også rimeligere. I noen tilfeller vil det være lurt å vente, men samtidig: Du risikerer også å vente veldig lenge hvis du setter deg på gjerdet og drøyer med å hoppe ned.

Det er ventet at EX30 blir en storselger. I forhold til verditap vil den helt sikkert nyte godt av å være en Volvo. Dette er med all sannsynlighet et trygt kjøp på den måten.

Til slutt litt om årsakene til prisen: EX30 er basert på en plattform fra Volvos kinesiske eierselskap Geely, denne brukes også på flere andre biler. EX30 skal bygges på en fabrikk i Kina. På den måten holdes kostnadene nede, både for utvikling og produksjon. Det handler om stordriftsfordeler og lavere lønninger enn i vår del av verden.

Dette gir Volvo store fordeler, som nok mange av konkurrentene i Europa misunner dem. For kundene betyr det altså at man får bilen til en pris som nok ligger betydelig under det bilen ville kostet hvis den hadde fulgt samme «oppskrift» som de øvrige Volvo-modellene.

