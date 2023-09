50 år etter at den kom på markedet første gang, er det nå klart for en helt ny Volkswagen Passat, den niende i rekken.

Det i seg selv er en stor begivenhet i bilverdenen, bare ikke i Norge. Her er nemlig Passat nå borte som nybil. De siste eksemplarene ble solgt i fjor. Så forsvant bilen fra både salgslokaler og prislister.

Årsaken til det er enkel: Det norske markedet er på full fart over til elbiler. Hos Volkswagen er det nå bilene i ID.-familien som står for nesten alt salget. For Passat gikk det også ganske trått mot slutten.

GJENKJENNELIG: Ikke vanskelig å se at dette er en Passat, nærmere bestemt den niende i rekken.

Nesten 10 mil på strøm

Men ser vi på nykommeren, er det særlig én utgave som for bare noen år siden hadde vært perfekt for Norge: Nemlig den ladbare hybriden.

Nå har denne utgaven fått en batteripakke på hele 19,7 kWt. For å sette det tallet litt i perspektiv: Første generasjon Nissan Leaf hadde batteripakke på 24 kWt. Den ladbare Passaten har altså et batteri som ikke er veldig mye mindre enn dette, i tillegg til en fossil drivlinje med 1,5-liters bensinmotor.

Rekkevidde på strøm skal være tett oppunder 100 kilometer. Det gjør at de fleste eierne kan gjøre unna alt annet enn langkjøring, på strøm. Bilen kan også ta imot mye mer strøm enn tidligere, på hjemmelading opp fra 3,6 til 11 kW. Hurtiglading: Inntil 60 kW. Dermed går også ladingen mye raskere enn tidligere.

VW tilbyr forresten to utgaver her, med henholdsvis 204 og 272 hestekrefter.

SKJERM: Det aller meste av funksjoner styres fra den store skjermen midt på dashbordet, VW har luket ut fysiske knapper og brytere.

Ikke sedan

I tillegg til de ladbare utgavene, står seks andre motoralternativer på menyen, tre bensin og tre diesel. Minste motorisering er en 1,5-liters bensinmotor med såkalt mildhybridløsning, denne yter 150 hestekrefter. I tillegg kommer 2-litere med 204 og 265 hestekrefter.

Diesel? Også her er det 2-liter som gjelder: 122, 150 eller 193 hestekrefter.

Volkswagen dropper helt manuell girkasse på Passat. Her er det DSG-automat som er eneste mulighet. 4Motion firehjulstrekk er standard på største bensin- og dieselmotor.

En annen ting som har forsvunnet ut, er sedanutgaven. Nå er det kun stasjonsvogn igjen. Og her snakker vi plassmester! Passat har vokst nesten 15 centimeter i lengderetningen og måler nå 4,92 meter fra støtfanger til støtfanger. I praksis betyr det at bilen nå tilhører storbilklassen.

PLASSMESTER: 690 liters bagasjerom, med det er Passat en av de mest rommelige nybilene du kan kjøpe.

Ser ut som en Passat

Baksetepassasjerene har fått fem centimeter større beinplass og bagasjerommet har vokst 40 liter, til hele 690 liter. Feller du ned baksetet snakker vi nesten varebilplass: 1.920 liter.

Designmessig er det som ventet ingen store sprell her. Volkswagen har sterke tradisjoner å ta vare på: En Passat skal se ut som en Passat. Det gjør også nykommeren. Bare hekken overrasker litt, med klare likhetstrekk til ID.-bilene. Her er det tydelig at VW-designerne ønsker å bygge familielikhet.

HEKKEN: Legg merke til baklyktene, her har Passat klare likhetstrekk med bilene i ID.-familien.

800 biler

Bilen er altså offisiell nå, men salgsklar riktig ennå er den ikke. Her vil det drøye til første kvartal før lanseringen er i gang.

PS: Etter mange år med høyt salg er det naturligvis veldig mye å velge mellom hvis du har lyst på brukt Passat. Vi snakker rundt 800 eksemplarer.

Alt fra gamle og slitne biler til litt over vrakpant – til fullutstyrte 2022-modeller med lav kilometerstand som koster oppunder 600.000 kroner.

