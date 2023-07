For 20.000 kroner forvandles den gamle Bobla til elbil

Enten man liker det eller ikke: Myndighetene i Norge, EU og en rekke andre land er krystallklare: På sikt skal biler som går på diesel og bensin fases ut, og bilparken skal enten elektrifiseres eller drives på en annen måte som ikke innebærer utslipp.

Dette skaper selvfølgelig bekymring hos mange, ikke minst alle som eier gamle biler. I verste fall risikerer man å sitte med en bil som ikke lenger blir mulig å kjøre.

Men som alltid finnes det noen som hevder å ha løsninger på utfordringene. De siste årene har vi sett mange eksempler på verksteder som tar på seg jobben med å konvertere gamle bensin- og dieselbiler til elbiler.



Bygge om til el? Jovisst er det mulig

For eksempel kan britiske eiere av gamle, klassiske Mini-er gjøre bilene sine elektriske, i en prosess som blir kalt «Mini Recharged». Men det koster.

Jobben utføres ved Mini-fabrikken i Oxford, og koster fra 42.500 britiske pund, eller rundt 550.000 norske kroner. Da får du en batteripakke med på kjøpet, som skal gi en rekkevidde på 166 kilometer. Bil må du imidlertid stille med sjøl.

BYGGER OM: Ved Mini-fabrikken i Oxford er de godt i gang med å konvertere gamle Mini-er til elbiler.

Og så finnes det haugevis av kreative løsninger der ute – for deg som er litt i overkant glad i å skru og mekke selv.

På nettmarkedet Alibaba.com, for eksempel, florerer såkalte konverteringssett som skal inneholde det meste av det man trenger for å gjøre gamle klassikere til lydløse nullutslippsbiler. Du finner dem i alle prisklasser. Mange av dem ser riktig nok temmelig hjemmesnekra ut.

Konverter Bobla for 20.000 kroner

Kinesiske Foshan Shunde Green Motor Technology LTD er én av mange som selger slike sett, ett av dem er beregnet for den klassiske Bobla (Volkswagen Type 1), bygget mellom 1965 og 1975. Prislappen bør heller ikke være avskrekkende, den er på 20.000 kroner etter dagens kurs.



Og i motsetning til mange av de andre løsningene vi har sett, hevder selskapet at dette settet skal være ganske enkelt å montere.

Man må bare fjerne den gamle motoren først, og så skrus den nye elmotoren rett på transakslingen. Bilen bryr seg som kjent ikke hvor den får energien fra til å drive bakhjulene.

UT MED BENSINMOTOR, INN MED EL: Ny elmotor montert, og vips – så har Bobla blitt en elbil. Men så var det batteriet, da. Foto: Foshan Shunde Green Motor Technology LTD

Om dette er smart eller ikke, skal vi derimot ikke mene for mye om. Men det vi vet, er at motoren veier 48 kilo, og skal ifølge Foshan yte rundt 20 hestekrefter. Ikke allverden, men så var heller ikke originalen kjent for å være noe lyn.

Det følger videre med nye, digitale instrumenter for blant annet visning av fart og forbruk – og kobling til batteripakke.

En stor hake ...

Det bringer oss over på den kanskje største utfordringen: Konverteringssett som dette kommer nemlig nesten alltid uten batteripakke. Og har du fulgt litt med på batterifronten i det siste, vet du at det er alt annet enn billig.

Vi tipper likevel at målgruppen vet hvor de skal gå for å få tak i noe brukt som kan fungere til formålet.

Utfordringen blir kanskje å finne en batterikasse som kan passe, og som ligger godt beskyttet i en gammel Boble. Den delen av jobben bør man definitivt ikke overlate til hvem som helst ...

