Nybilsalget blir sett på som en god indikator på hvor bra det går i den norske økonomien. Så langt i år er antall nyregistrerte biler ned drøyt 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

En god del av bilene som har blitt registrert i år, ble bestilt tidligere. Allerede fra i fjor høst fortalte mange bilforhandlere om langt stillere tider.

Samtidig har utvalget av nyere elbiler på bruktmarkedet økt kraftig. Det gjør at det for mange potensielle nybilkjøpere nå også finnes brukte alternativer.

Avbestilt eller kansellert

Tidligere denne uken la Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) fram salgstallene for april. De rapporterer at strammere økonomi og større usikkerhet enn på lenge, kombinert med moms på elbiler og økte bilavgifter, preger nybilsalget.

NØKTERNT: Direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV forteller at flere bilkjøpere nå tar nøkterne valg.

– Folks privatøkonomi er under større press, og dette er blitt ganske tydelig. Tidligere brukte mange for eksempel rammelån til å finansiere bilkjøp, men det sitter trolig lenger inne nå. Noen har også avbestilt eller kansellert nybilkjøpet, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV, i en pressemelding.

Han legger til:

– Det ser ut til at mange velger å ta mer nøkterne valg enn for bare kort tid siden. Høyere renter, kraftig prisstigning, dyrere strøm og andre faktorer har bidratt til dette.



STORSELGER: Elektriske e-tron har vært en knallsuksess for Audi i Norge. Nå har den akkurat kommet i ny og oppgradert versjon, og skiftet navn til Q8 e-tron. Foto: NTB

De folkelige dominerer

Vi har noen år bak oss med rekordhøyt salg av dyre biler her til lands. Det gjelder elbiler som Tesla Model S og X og Audi e-tron, men også eksklusive, ladbare SUV-er.

I 2021 ble Audi e-tron Norges mest solgte bil. At det skjedde med en bilmodell som fort kostet 700.000-800.000 kroner er ganske unikt.

Ser vi på de 20 mest solgte bilene så langt i år, er bildet ganske annerledes. Her er det de folkelige elbilene som dominerer. Flesteparten koster rundt 500.000 kroner, flere er også rimeligere.

Ingen fra Kina

De tre tyske premiumerkene går alle betydelig tilbake. Fra Audi er Q4 e-tron eneste bil som er inne på topp 20. BMW har to: Den kompakte SUV-en iX1 og sporty i4. Mens det er kompakt SUV som drar lasset også hos Mercedes, nærmere bestemt EQA.

Rimelige biler som VW ID.3, Toyota Yaris og Nissan Leaf er alle inne på topp 10. Og interessant nok: Så langt i år er det ingen kinesiske bilmodeller blant de 20 mest solgte.

Akkurat det kan det nok være flere grunner til. Flere importører registrerte opp biler før nyttår, biler som nå selges som «bruktbiler». Andre venter på leveringer og er derfor ikke synlig på statistikkene nå.

FOLKELIG: Det er langt flere rimelige biler på topp 20 nå, enn det har vært de siste årene. Nissan Leaf er ett eksempel på det.

Hundrevis av biler

På bruktmarkedet er det som nevnt nå mye å velge mellom av nyere brukte elbiler. Blant disse er det også mange dyre biler. Som for eksempel over 550 eksemplarer av Porsche Taycan, 737 Tesla Model S og 630 Model X.

Lyst på Audi e-tron? Her er det hele 1.183 eksemplarer av den «vanlige» utgaven. I tillegg kommer 201 Sportback, 98 e-tron GT og 47 e-tron GT RS. Med andre ord: Virkelig noe for en hver smak.

I denne bilklassen er det absolutt mulig å gjøre gode kjøp nå, ikke minst fra privatpersoner. Med så mange biler ute på markedet samtidig er det gjerne bare én ting som gjelder for å få solgt: Å prise seg lavt.

