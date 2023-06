Det er ingen tvil om at bilen skaper oppmerksomhet, men det gjør også damen bak rattet.

Folk gliser bredt i det Anne Karin Brenna freser forbi – i en knall grønn Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Et skikkelig beist med over 500 hestekrefter!

– Det er bra sprut i motoren, sier den bilgale pensjonisten, i det hun får prøve råskinnet for første gang.

Jeg har lenge hatt lyst til å ta med Anne Karin bak rattet i en bil som dette.

Hun er bestemoren til en god kamerat av meg og har et hjerte som virkelig brenner for bensinbilen. Elbil? Det er ikke aktuelt for entusiasten.

Få med deg Anne Karins test og tilbakemelding av spinnville Stelvio Quadrifoglio her: