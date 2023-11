Xpeng er ett av mange nye, kinesiske bilmerker som har funnet veien til det norske markedet de siste årene. Inntil nylig har de vært representert med tre modeller her, men ingen av dem har solgt i særlig stort antall.

Det kan det bli en endring på med den fjerde modellen, G9. Bilen har allerede fått en rekke gode skussmål, ikke minst i NAFs rekkevidde- og ladetester. Særlig på ladehastighet parkerer den alt av konkurranse.

Dette er en stor SUV i familiebilklassen, med god plass til fem og bagasje. Den kommer med fyldig utstyrspakke som standard, blant annet helautomatisk hengerfeste som kan trekke inntil 1.500 kilo.

Modellen sikter seg inn i premiumsegmentet. Alt fra materialvalg til ytelser virker å være av høy klasse. Likevel er prisene relativt lave, startprisen er på 536.000 kroner - alt inkludert.

G9 kommer for øvrig i tre utgaver, Standard Range, Long Range og Performance. De to førstnevnte har drift på bakhjulene, mens Performance har drift på alle fire hjul. For 678.000 kroner får du «full pakke» med blant annet adaptiv luftfjæring, 551 hestekrefter og 0-100 km/t på 3,9 sekunder. Dermed er G9 blant de aller mest potente elektriske SUV-ene på markedet.

Det er denne utgaven vi har på test denne gangen. Testbilen er i tillegg utstyrt med nappaskinnseter og et kraftig musikkanlegg fra Dynaudio. Dette fikk de første som bestilte bilen inkludert i prisen, nå koster det 39.900 kroner ekstra.



Hvordan uttales egentlig Xpeng?



VINTERLIG: Temperaturen ligger på rundt null grader mesteparten av tiden vi har bilen på test. I dag er det tidvis sludd i luften.

Hvordan er den å kjøre?

Xpeng G9 hever lista for hva man kan forvente i denne prisklassen på flere områder, ikke minst kjøreopplevelsen. Du sitter høyt og komfortabelt i seter som byr på en rekke innstillinger. Her er det nærmest umulig ikke å finne seg til rette. Massasje er også på menyen, for dem som liker slikt.

Du kan velge mellom fire forskjellig kjøremoduser, fra eco til normal, performance og offroad. Takket være adaptive fjæringer har Xpeng mer å spille på enn kun styring og gassrespons, så forskjellene er absolutt merkbare. Normal er standardmodus, og fungerer helt ypperlig mesteparten av tiden.

Uansett modus oppleves bilen som kvikk og særs komfortabel. Med 551 hestekrefter og dreiemoment på 717 Nm foretar du forbikjøringer på null komma svisj.

Det som kanskje imponerer aller mest, er støynivået. Det er så lavt at man til tider kan få følelsen av at bilen står i ro og landskapet farer forbi. Her står Xpeng G9 ikke tilbake for langt dyrere biler i premiumsegmentet.

FOKUS PÅ KOMFORT: Det er lett å tenke millionbil når man setter seg inn i disse setene, som byr på en rekke innstillinger.

Rekkevidde og lading

Oppgitt rekkevidde på vår testbil er 520 kilometer (WLTP). Det er kaldt når vi tester bilen (rundt null grader).Forbruket ligger likevel ikke høyere enn rundt 20-22 kWt per 100 kilometer ved blandet kjøring. Med batteripakke på 93,6 kWt netto, kan man helt sikkert klare rundt 500 kilometer på langkjøring, også under disse forholdene.

Ladehastigheten på G9 har blitt målt til godt over 300 kW (peak) i flere tester. Det er det ingen andre elbiler som er i nærheten på nåværende tidspunkt.

Når det er kaldt bør man imidlertid forvarme batteriet før man entrer ladestasjonen, for raskest mulig lading.

Selv ved null grader og med begrenset tid til forvarming, var vi oppe i godt over 260 kW etter noen minutter, og brukte under 20 minutter på å lade fra 20 til 80 prosent. Det er imponerende!

Ny undersøkelse: Disse bilene har flest feil



RASKEST: Ingen andre elbiler lader raskere enn G9 Performance. Etter en pølse og en tur på toalettet har den rukket å lade mange nye mil.

Plass og praktiske løsninger

Hva får du med deg?

Plassen om bord er omtrent som du skal kunne forvente av en elektrisk SUV på 489 centimeter og akselavstand på nesten tre meter: Kort fortalt god.

Xpeng skryter særlig av bagasjerommet, som ifølge dem skal romme hele 660 liter. Det er oppsiktsvekkende stort, så stort at vi tok fram målebåndet for å kontrollmåle.

Da fant vi raskt ut at rommet er 103 centimeter langt på det lengste, 100 centimeter på det smaleste ved hjulbuene, og 120 centimeter på det bredeste. Opp til bagasjetrekket er det 41 centimter.

Med våre målinger ender vi på rundt 500 liter, når vi trekker fra plass som går bort til hjulbuer og skrånende bakseterygg.

Under gulvet er det riktig nok et rom til, med plass til ladekabler og annet. Dette skal ifølge Xpeng være på 40 liter. I tillegg har bilen en frunk under panseret, på hele 71 liter.

Så enten er 660 liter rubb og rake av plass tilgjengelig foran og bak, eller så har kineserne regnet volumet på bagasjerommet opp til taket. Det er i så fall et avvik fra normen her til lands.

Var misfornøyd med rekkevidden. Nå får han hevet kjøpet



IKKE 660 LITER: Bagasjerommet er stort, men ikke fullt så stort som forventet. I hvert fall ikke hvis man regner plass opp til hattehylla, som er vanlig i Norge.

Alt fram til forsetene kan uansett legges flatt, og du kan faktisk kjøpe en spesialtilpasset luftmadrass til overnatting i kupeen.

Samtidig er det greit å være klar over at bilens nyttelast er såpass lav som 365 kilo. Det er langt under de 480 kiloene NAF anbefaler at biler i denne klassen bør klare. Selv om bilen neppe kollapser av høyere vekt, kan det påvirke kjøreegenskapene negativt og gi avkortning ved en eventuell forsikringsutbetaling.

Så har man mye vekt å transportere, kan det være smart å bruke henger. Heldigvis kommer alle G9-er i Norge med helautomatisk hengerfeste, og kan dra inntil 1.500 kilo.

Her har kineserne laget en skikkelig retro-buss



Livet for passasjerene

De formsydde baksetene i G9 er blant de beste vi har sittet i, uansett klasse. Også her kan passasjerene boltre seg blant innstillinger som ikke er hverdagskost. Man kan for eksempel justere vinkel på ryggen, justere lengden på sitteputene for optimal lårstøtte, få varme i setene, med mer.

Opp til panoramaglasstaket er det høyt, noe som øker romfølelsen. Det er ikke noe problem å plassere to velvoksne på sidene og en mindre i midten. Gulvet er helt flatt, noe som gjør inn- og utstigning svært enkelt.

SJEKK DETTE DA: Her sitter både store og små godt. Legg også merke til de store sidevinduene og panoramasoltaket som dekker størstedelen av takarealet.

Her er også isofix-fester for to barneseter. Dessverre sitter festene noe dypt og inneklemt, og vi strever litt for å få satt barnesetet vårt på plass – slik vi også gjorde det i en annen Xpeng-modell, G3.

Vi må også trekke fram passasjersetet foran. Dette kommer med integrert fotskammel, og en egen skjerm for underholdning under kjøreturen. Man finner en rekke apper for underholdning og sosiale medier, uten at det distraherer føreren: Skjermen har nemlig et såkalt «privacy-filter», som gir begrenset innsynsvinkel fra venstre, for å ivareta sikkerheten under kjøring.

Volkswagen inngår milliard-avtale med Kina-merke

Bak rattet

Man sitter høyt og har god oversikt i alle retninger bak rattet i G9. Foran rattet sitter en mindre skjerm som viser deg alt det viktigste og litt til. Her er ikke noe headup-display i frontruten.

Foran i midtkonsollen har du plass til to mobiltelefoner, en av dem med innebygd induksjonslader. Deretter følger to praktiske koppholdere, og et dypt rom som kan åpnes både fra venstre og høyre.

FULL OVESIKT: Her kan vi nærmest garantere at du vil finne deg godt til rette. Merk at skjermen til høyre er svart når det ikke sitter noen i passasjersetet.

Det aller meste av funksjoner og innstillinger gjøres via den store skjermen i midten. Funksjonslisten er lang, og kan virke overveldende. Her bør du sette av litt tid før kjøreturen og lære deg det mest grunnleggende, for å unngå for mye fikling underveis.



Vi har allerede nevnt de komfortable setene med en rekke justeringer. De byr på både varme og luftkjøling, tre effektnivåer på hver av dem. Mens luftkjølingen er svært effektiv, tar det dessverre lang tid før man kjenner varme på kalde dager. Det er et klart ankepunkt i vinterlandet Norge.

Heldigvis fungerer rattvarmen svært bra, og kupeen varmes dessuten temmelig raskt opp.

Her får du luksusbil fra Kina med kjemperabatt



Design

Utenpå:

Xpeng G9 har en klassisk, høyreist SUV-utforming. Vi synes designen er velbalansert og fin, selv om den kanskje mangler den lille snerten som gir den en identitet som skiller den fra konkurrentene.

Bilen er stor, nesten 4,9 meter i lengden, 1,93 i bredden og den måler 1,67 i høyden. Tenk Audi Q8 e-tron, så har du en viss peiling på hva vi prater om. Den er temmelig lik i størrelse.

Takket være luftdemperne kan bilen justeres til en bakkeklaring på 14,5 til 19,5 centimeter, avhengig av underlag. Den kan også senkes flere centimeter for å gjøre det lettere å laste inn tyngre gjenstander i bagasjerommet. Det er en veldig nyttig egenskap.

LETT Å LIKE: Designen bør ikke skremme noen, men vekker heller ikke enormt oppsikt.

Innvendig:

På innsiden er det lagt vekt på å gi en premium opplevelse, med blant perforerte skinnseter med både kjøling og varme - med en rekke justeringsmuligheter. Hardplast er nærmest helt fraværende.

Vår testbil er utstyrt med brune, formsydde nappaskinnseter, noe som gir et utpreget premiumpreg. Man får på ingen måte følelsen av at Xpeng har spart på noe når de har valgt ut materialer.

Taket domineres av et svært panoramatak, som kommer som standard. Også dette er noe du normalt må betale for hos flere konkurrenter, med unntak av Tesla.



På dette området er Tesla best av alle



OSER KVALITET: Det er vanskelig å finne noe å trekke på kvalitetstfølesene om bord.

Tech-faktor

G9 har fått en rekke løsninger med høy tech-faktor, her skal vi gå gjennom noen av de viktigste.

Xpeng gjør et stort nummer av selvkjøringsmulighetene gjennom systemet Xpilot 2.5. Takket være kunstig intelligens samt en rekke kameraer og sensorer, skal G9 være godt forberedt for en fremtid der sjåføren kan innta en mer passiv rolle. Adaptiv cruisekontroll med haugevis av støttefunksjoner, samt automatisk parkering, er blant funksjonalitet som allerede er på plass.

I tillegg har bilen en funksjonsrik og brukervennlig app som blant annet lar deg låse og åpne bilen, fjernstyre den ut fra parkeringsplassen, sette på forvarming og mye mer. Den fungerer bra, og erstatter også nøkkelen så snart du har registrert deg som bruker hos Xpeng.



SOM ET NETTBRETT: Det er ikke hverdagskost å finne Instagram og TikTok i bilens infotainmentsystem, men disse finner du her – i tillegg til en rekke film- og underholdningsapper.

På venstre A-stolpe sitter et kamera som følger med hva du driver med som sjåfør. Om du skulle se bort eller knipe igjen øynene, får du raskt beskjed om å følge med på trafikken. Beskjedene kommer tidvis nærmest direkte til ørene fra høyttalere i hodestøtten, så slipper de øvrige passasjerene å bli forstyrret. Dessverre er den ikke alltid like treffsikker med kritikken, men funksjonen kan heldigvis skrus av.

Foran i kupeen dominerer to store skjermer, hver på 15 tommer. De styres av et proprietært operativstystem (Xmart OS), og her har Xpeng blant annet fått på plass YouTube, Apple TV+, Disney+ og Spotify. En rekke spill som kan strømmes direkte, er også på lista over muligheter. Betjeningen er omtrent like enkelt som på et nettbrett.

Stemmestyring er også på plass, men dessverre støttes kun engelsk. Grensesnittet i menyene på skjermene er også kun på engelsk, noe som er litt skuffende, all den tid at bilen ikke støtter hverken Apple CarPlay eller Android Auto.

Lydanlegget fra DynAudio byr på meget god lyd og fyldig bass. Man får nesten følelsen av å sitte i kinosalen. Vi er imidlertid litt skuffet over DAB-radioen. Flere kanaler virker å være i mono, og det skurrer også på noen av dem – som om inngangsvolumet er satt for høyt.

Til slutt må vi ta med at G9 støtter såkalt toveislading (V2L). Via en adapter som plugges i ladeporten, kan bilen gi strøm til alt fra kaffetraktere til panelovner på hytter uten strøm. Maks effektuttak er på rundt 3,3 kilowatt.

Varsler voldsom kinavekst

KLASSE: En rekke høyttalere er strategisk plassert på forskjellige steder i kupéen. I tillegg sitter en basshøyttaler helt bakerst. Systemet sørger for meget god og fyldig lyd.

Konklusjon

Xpeng G9 scorer nærmest fullt hus på komfort, kvalitetsfølelse, rekkevidde og lading. Du må fort opp flere hundre tusen kroner for å finne tilsvarende opplevelse hos konkurrentene, og det er nettopp dette som gjør denne bilen så spennende.

Vi savner norsk grensesnitt i menyene, samt støtte for Apple CarPlay og Android Auto. Vi savner også prosentvisning av gjenværende batterikapasitet. Kvaliteten på DAB-radioen skuffer også litt. Alt dette kan trolig fikses på gjennom fremtidige software-oppdateringer.

Det som kanskje overrasker oss mest i negativ forstand, er størrelsen på bagasjerommet i forhold til hva som er oppgitt, samt den relativt lave nyttelasten. Dette kan fort bli ankepunkter for noen.

Kan du leve med disse begrensningene, er det ingen tvil om at du får svært mye god bil for pengene dersom du går for Xpeng G9. Bilen er også blant de få på markedet som kommer med sju års nybilgaranti (eller 160.000 km).

Kommer til Norge: Går rett i strupen på Model Y

Xpeng G9 Performance Effekt og ytelser: Motor: 2x elektrisk, firehjulsdrift

Effekt: 551 hk / 717 Nm

0-100 km/t: 3,9 sekunder

Toppfart: 200 km/t Batteri, lading og forbruk: Batteri: 93,6 kWt netto

Rekkevidde: 520 kilometer

Forbruk: 2,13 kWt/mil

Hurtiglading: 300 kW

Ombordlader: 11 kW Mål og vekt: Lengde x bredde x høyde: 489 x 193 x 167 cm

Bagasjerom: 660 liter (opp til taket?)

Hengervekt: 1,5 tonn

Vekt: 2.360 kg Pris: Fra 536.000 kroner

Testbil koster 732.915 kroner

Slik gikk det med G9 under rekkeviddetesten: