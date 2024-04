Alle biler, enten det er snakk om person- eller varebil, har en øvre grense for hvor mye vekt de kan transportere. På personbiler ligger ofte grensen på 400-600 kilo, avhengig av type bil, størrelse og utstyrsnivå.

– Bilen du kjører er godkjent for en maksvekt. Dette kalles nyttelast. Nyttelast er hvor mange kilo du kan ha med i bilen inkludert både passasjerer, drivstoff og bagasje, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.



På elbiler er nyttelasten ofte litt lavere enn på tilsvarende biler med forbrenningsmotor, blant annet på grunn av at batteripakka alene kan veie flere hundre kilo.

Måtte sette igjen flyttegods i veikanten

Varebiler er gjerne konstruert for mye høyere nyttelast, men også her er det grenser for hvor mye du kan ha med deg om bord. Det er med andre ord ikke noe godt argument at lasterommet har mer enn god nok plass til alt sammen.

Det var nettopp dette en varebilsjåfør nylig fikk erfare, etter å ha blitt stoppet i en trafikkontroll i Verdal.

Varebilen han kjørte var fylt med flyttegods, som til sammen veide altfor mye i forhold til bilens nyttelast. I tillegg til å måtte lesse av store deler av flyttelasset i veikanten, ble vedkommende også ilagt et overlastgebyr.

Flyttegodset ble deretter flyttet til Verdal kontrollstasjon for senere avhenting, slik at varebilen kunne kjøre videre med lovlig vekt.

AVDEKKES STADIG: At biler kjører med for mye vekt, er slett ikke uvanlig i vegvesenets kontroller. I mange tilfeller kan den høye vekta føre til farlige situasjoner.

Kan være farlig

Det er svært viktig å overholde bilens nyttelast. Overskrider du denne, kan kjøreegenskapene bli vesentlig dårligere, i tillegg til at hjuloppheng og bremser kan få problemer – rett og slett fordi de ikke er konstruert for å tåle den ekstra belastningen.

– Både bremselengde og svingegenskaper påvirkes negativt med for mye last om bord. I en bremsetest utført av NAF, hadde bilen med overlast fortsatt 22 kilometer i timen der bilen med bare fører sto stille. Det utgjør en kollisjonsenergi på 4,7 tonn, sier NAF-rådgiver Jan Harry Svendsen.



Resultatet av overlast kan bli at fra mekaniske skader til kollisjoner. Blir det påvist at du har kjørt med overlast, risikerer du også bortfall eller reduksjon av forsikringsutbetalingen.

Og blir du stoppet i kontroll med overlast, risikerer du altså å måtte sette fra deg folk eller gods i veikanten for å senke vekten, som i tilfellet fra Verdal.

Under kontrollen ble det forøvrig ilagt ett annet overlastgebyr, 18 bruksforbud og 15 advarsler knyttet til kjøre- og hviletidsbestemmelsene. På 20 kjøretøy ble det avdekket tekniske mangler, skriver Mariusz Lukasz Szymczyk i Statens vegvesen, i sin rapport.



