Flytter grensene for hva mange trodde var mulig

Det er særlig to faktorer som går igjen i kritikken mot elbiler: Kort rekkevidde og treg lading. Samtidig klarer flere elbiler både 50 og 60 mil mellom hver lading på sommeren, noe som er mer enn tilstrekkelig for de fleste.

Ladehastigheten er det verre med. Fortsatt må du regne en halvtime eller mer på å hurtiglade en tom batteripakke til 80 prosent på en bil med rundt 50 mil rekkevidde, men også på dette punktet skjer utviklingen raskt nå.

Kineserne leder an utviklingen

Og det er kineserne som leder an i kampen om å redusere ladetiden. Xpeng G9 ligger foreløpig helt i toppen. Her er det fullt mulig å nå ladeeffekter på mer enn 300 kW.

Da NAF testet ladehastigheten etter sist sommers store rekkeviddetest El Prix, ble det notert inntil 319 kW, og det tok drøye 21 minutter fylle det nesten 100 kWt store batteriet fra fem til 80 prosent kapasitet.

XPENG G9: 319 kW er bra, men snart kommer bilene som kan ta imot mye høyere effekter.

Gruser rekorden

Men med den utviklingstakten vi ser nå, er det ikke sikkert vi kommer til å være superimponerte over Xpeng-tallene særlig lenge. Det er nemlig fortsatt stort potensial i dagens litium-ion-teknologi, noe kinesiske Li Auto nylig har bevist.

Den nye store flerbruksbilen Li Mega er kanskje ikke den peneste bilen vi har sett, men den kan i hvert fall skilte med både lav luftmotstandskoeffisient og tilhørende lavt forbruk.

Men aller meste spennende er det at den kan lades raskere enn noe annet elektrisk kjøretøy, i hvert fall oss bekjent.

Maks ladeeffekt stopper nemlig ikke før du har passert 520 kW, og ifølge produsenten skal det bare ta 12 minutter å lade bilen med nok strøm til hele 500 nye kilometer på veien.

Battericellene er for øvrig utviklet av verdens største batteriprodusent CATL. Batteripakken er på 102,7 kWt og bilens rekkevidde skal ligge på rundt 700 kilometer målt etter kinesisk CLTC-standard. Denne er noe mer optimistisk enn WLTP-målingene som vi bruker i Europa.

SVÆRING: Li Mega er en svær flerbruksbil (MPV) med aerodynamisk utforming. De første kundene får bilen i begynnelsen av mars.

Imponerende videoer

De siste dagene har flere kinesiske medier som har testet bilen, lagt ut videoer på nettet der de demonstrerer ladehastigheten. En av de mest beskrivende ser du under.

Her kan du følge effektutviklingen fra 6 prosent til 80 prosent:

Det som også er verdt å merke seg, er at effekten fortsatt er på hele 315 kW når kapasiten når 80 prosent. På dette nivået er effekten vanligvis godt under 100 kW på nær sagt alt av eksisterende biler i markedet.

CATL motbeviser dermed det mange har trodd, at man må over på neste generasjon batteriteknologi, såkalte faststoffbatterier, for å oppnåe ladeeffekter på dette nivået.

Bilen er foreløpig kun myntet for det kinesiske markedet, og de første bilene skal leveres kunder der fra 1. mars. CATL leverer imidlertid batterier til elbilprodusenter i hele verden, så vi blir ikke overrasket om det snart dukker opp andre biler som kan by på samme ladetall.

Det er imidlertid ikke mange ladestasjoner som kan by på så høye effekter, så her bør det også skje en utvikling de neste årene.

