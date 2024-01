Forbrukerrådet har nå oppsummert sitt 2023. Det har med all tydelighet vært et hektisk år, med nesten 50.000 henvendelser på e-post, telefon og via kontaktskjema på nett.

Med unntak av i fjor, da strømbransjen kom dårligst ut, har bruktbilbransjen historisk sett vært den som skaper flest forespørsler til Forbrukerrådet. Det var den også i fjor. I 2023 fikk Forbrukerrådet 4.594 forespørsler om bruktbil fra norske forbrukere.

Det er nesten dobbelt så mange som andreplassen, som gjelder husleie.

Nye regler

Nå er håpet at nye regler skal føre til færre henvendelser. 1. januar trådte nemlig endringer i forbrukerkjøpsloven i kraft, og en av endringene er at næringsdrivende ikke lenger kan ta generelle forbehold ved salg til forbruker.

— I praksis betyr de nye reglene at bilen fra nyttår ikke kan selges «som den er», eller med tilsvarende forbehold. Hvis bilen har kjente feil, må selger opplyse konkret om disse, og du må uttrykkelig og særskilt akseptere dem, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Mer krangling jo eldre bilen er

STRID: Kjøp og salg av bruktbil er dessverre også utgangspunktet for mange uenigheter i etterkant. Ofte handler det om at kjøper ikke har fått det han eller hun forventet.

Anbefaler tilstandsrapport

Når du skal signere kjøpsavtalen er det ekstra viktig å lese nøye gjennom før du signerer. Hvis noe skurrer eller hvis det er noe du er usikker på, bør du spørre selger før du setter navnet ditt på kontrakten.

— Biler som blir solgt privat kan for eksempel selges «som den er» eller med tilsvarende forbehold. Jeg anbefaler å skaffe inn tilstandsrapport før du kjøper en bruktbil som er noen år gammel. For elbiler kan en batterihelsetest være en smart investering før kjøp, seier Blyverket som anbefaler Forbrukerrådets egen kontrakt for salg av bruktbil.

Her var det så mye galt at kjøpet ble hevet

Klagetoppen hos Forbrukerrådet 2023 Antall klager Bruktbil 4.594 Husleie 2.710 Håndverkertjenester 2.395 Klær, sko, vesker etc 2.375 Innredning og møbler 1.751 Flyselskap 1.748 Strøm og nettleie 1.613 Småelektrisk 1.381 Hvitevarer 999 Nybil 998 (Kilde: Forbrukerrådet)

