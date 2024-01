Flere hundre blir avslørt hver vinter

Regelen er soleklar: Er det vinterføre, skal du også ha vinterdekk på bilen. Men langt fra alle bryr seg om å følge dette.

Det vet forsikringsselskapet If mye om. Hver vintersesong fører de statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har ved taksering i perioden 1. november til første mandag etter 2. påskedag.

Sist vinter ble det på landsnivå registrert dekkutstyr på drøyt 16.000 personbiler, varebiler og bobiler. 5,8 prosent av de skadde bilene sto på sommerdekk.

Drøyer for lenge

– Flesteparten av skadene skjer ved første snøfall, men også langt senere på vinteren er det en god del biler med sommerdekk involvert i ulykker. Her er det store ulikheter mellom fylkene hvordan bilene er skodd, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han legger til:

– Mange drøyer dessverre for lenge med hjulskift. Feil dekk på bilen er en rullende ulykke som venter på å skje. Bestemmelsene i kjøretøyforskriften til veimyndighetene slår fast at bilen skal være skodd for forholdene der den kjører. Det er ditt ansvar som bilfører å gjøre vurderingen.

Sist vinter registrerte forsikringsselskapet If karosseriskader på over 16 000 If-forsikrede biler. 925 av disse kjøretøyene var utstyrt med sommerdekk. (Foto: If)

Risikerer avkortning

Han understreker at hvis du ikke har dekk tilpasset føret, kan du få et oppgjør med politiet Du risikerer dessuten avkortning: Å måtte betale en større eller mindre del av regningen selv, hvis det skjer en skade.

Det er store forskjeller i dekkbruk mellom fylker og regioner i Norge:

– Ofte kommer Sørlandet og Vestlandet høyt opp på lista med sommerdekk på vinterføre. At kystområdene drøyer med vinterdekk, henger trolig sammen med et mildere klima og lite snø på vinteren, sier Clementz, i en pressemelding.

Sist vinter var det Rogaland (10,8 prosent), Agder (7,3 prosent) og Vestland (6,2 prosent) som hadde høyest sommerdekkandel ved bilskader på vinteren, viser skadestatistikken til If.

Mange drøyer dekkskiftet for lenge, og våkner en dag opp til vinterforhold på veiene. Dessverre lar ikke alle bilen stå da... Foto: NTB

Flest med og uten pigger

Høyest piggdekkandel hadde Troms og Finnmark (92,5 prosent) og Nordland (87,8 prosent). Disse fylkene pleier vanligvis å ligge på piggdekktoppen. Kanskje ikke overraskende hadde Svalbard en piggdekkandel på 100 prosent på vinteren.

På toppen over biler som brukte vinterdekk uten pigger troner Oslo og Viken øverst, med andeler på henholdsvis 89,7 prosent og 86 prosent sist vinter. På de neste plassene kommer Rogaland (81 prosent) og Vestland (80 prosent).

