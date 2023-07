Nybilmarkedet i Norge har vært ujevnt første halvår. Det startet svært svakt, med januartall som var de laveste målt siden 1962. Siden har det tatt seg opp.

Men totalt drøyt 66.000 biler i årets seks første måneder er godt under normalen fra de siste årene.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) speiler registreringstallene for første halvår i særlig grad biler som var bestilt for lenge siden, og som nå er blitt utlevert. De to siste månedene har lagrene av nye biler bygget seg opp, og mange bilforhandlere kan friste med leveringsklare biler og gode tilbud.

Mange velger bruktbil

– Ventetiden for en ny bil er kortet til dels dramatisk ned sammenlignet med hva det var for et halvt år siden. Kun importører og forhandlere har oversikt over antall nye kontrakter på nye biler, og det er vanskelig å si hvordan registreringstallene vil utvikle seg i andre halvår. Om vi vil oppleve en høst med høye registeringstall, slik vi så i 2021 og 2022 er usikkert. Vi forventer at en del må skyve nybilkjøpet ut i tid på grunn av økonomiske utfordringer med dagens rentenivå og prisstigning sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Selv om nybilsalget har vært litt lavt de første månedene, så trenger nordmenn bil. Mange velger en bruktbil som sin nye bil. Mens antall nybiler synker, har det vært en liten økning i antall omsetninger på bruktmarkedet.

BYTTER NED: Rapporter fra bilmarkedet sier at flere nå ønsker å bytte fra dyre til rimeligere biler. Dermed frigjøre kapital. Denne bilbutikken finner vi for øvrig i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Store endringer på bruktmarkedet

Ved utgangen av juni har antall eierskifter økt noe sammenlignet med første halvår 2022. Totalt 256.827 brukte personbiler har skiftet eier, opp 0,4 prosent fra i fjor.

– Omfanget av og stabiliteten i bruktmarkedet tyder på at flere nå velger en brukt framfor en helt ny bil. Antall personbiler vraket mot pant i første halvår var i overkant av 45.000, det er 8 prosent færre enn i samme periode i fjor. Det ser ut som flere velger å beholde bilen litt lenger, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Rapporter fra bruktmarkedet viser at det er store endringer der i år. Går vi ett år tilbake i tid, var det elbilene som ble solgt raskest. Nå er dette snudd på hodet. Det tar lengst tid å selge en elbil, mens bensin- og dieselbiler er mer lettsolgte.

GÅR UNNA: Bensin- og dieselbiler har i flere tilfeller økt i verdi det siste halve året. Samtidig selges de også betydelig raskere enn tidligere.

Stanset helt opp

Det er særlig de dyrere elbilene som står lenge. Her har markedssituasjonen på kort tid endret. Vi har gått fra mangel på biler – til at det nå er flere biler enn kjøpere på mange modeller. Dette har også påvirket prisen på flere modeller, som har falt til dels betydelig så langt i år.

Bruktimport av personbiler har på sin side nærmest stanset opp, med 1.958 biler er det 77,1 prosent under fjoråret. Mer enn halvparten av alle bruktimporterte personbiler er bensinbiler, og cirka 38 prosent er elbiler. Blant elbilene finner vi i hovedsak merker og modeller som er de mest populære i Norge for tiden. Svak kronekurs slår sterkt inn her, det gjør det mye mindre lønnsomt å bruktimportere enn for bare noen år siden.

