Flere bremser elbilsatsingen: Dette gjør VW

Den europeiske økonomien har fått seg flere knekker de siste årene, noe som definitivt merkes på interessen for elbiler.

Ikke bare kjøper folk færre nye biler enn tidligere: Elbilene er i utgangspunktet dyrere enn tilsvarende biler med bensin- og dieselmotor. Og når land etter land samtidig skrur igjen insentiv-krana, er det slett ikke overraskende at salget stuper.

Flere senker ambisjonene

Flere bilprodusenter medgir nå at den reduserte etterspørselen gjør at de har blitt mindre ambisiøse i sine elbilsatsinger. For eksempel har både Mercedes og Audi besluttet å satse videre på biler med fossilmotorer mye lenger enn først annonsert.

Hva så med Volkswagen, som er verdens nest største bilprodusent, målt i antall leveranser? De var tidlig ute med svært ambisiøse mål for overgangen fra fossile drivlinjer til helelektrisk.

Innen 2030 har målet vært at hele 80 prosent av VW-bilene som produseres i det europeiske markedet, skal være elektriske.

Prisene klare for Passat-etterfølgeren

HELT NY: VW ID.7 Tourer er siste elektriske modell ut fra Volkswagen. Det er selskapets første elektriske stasjonsvogn, og blir omtalt som etterfølgeren til Passat.

Viker ikke – men vedgår at det blir krevende

– Volkswagens mål står fast, sier Volkswagen-sjef Thomas Schäfer til Business Insider, og legger til at alle påstander om noe annet, er basert på usanne rykter.

I intervjuet sier Schäfer klart og tydelig at elbiler er fremtiden, og at det er uaktuelt for Volkswagen å snu. Han peker blant annet på at Kina suser frem i full fart, og at alle bilprodusentene må forholde seg til strenge utslippskrav i Europa for å unngå milliardbøter.

Dette er bare noe Volkswagen må gjennom, ifølge Schäfer. Samtidig vedgår han at jobben videre blir krevende, skriver nettstedet Alltomelbil.se.

– Vi må mer enn doble antallet elbiler sammenlignet med i dag. Vi må være raskere, vi trenger kortere produksjonssykluser og vi må bringe elbiler ut på markedet billigere, sier han.

Schäfer trekker blant annet fram at den nye elbilplattformen SSP vil redusere kostnadene og få ned utviklingstiden på nye modeller.

– Så vil konkurransen vise oss hva vi kan få til av priser, sier han.

VW-sjef: Vi skal bli mye billigere enn Tesla



MODELL FOR ALLE: ID.2 kommer på markedet mot slutten av 2025, og blir omtalt som den nye folkevogna.

Ny «Folkevogn» neste år

Volkswagen har for øyeblikket seks elektriske modeller i markedet: ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 (kun Kina), ID.7 og ID. Buzz. Flere modeller er i tillegg på trappene, og særlig én har de enorme forventninger til.

Vi snakker om ID.2, som har fått massiv mediedekning siden prototypen ble vist fram i fjor. Den kompakte bilen skal koste under 25.000 euro, og blir omtalt som den nye «Folkevogna», med et klart hint til den klassiske Bobla.

Det er i så fall ambisiøst. Den klassiske Bobla ble nemlig produsert i hele 21,5 millioner eksemplarer mellom 1938 og 2003. ID.2 er ventet på markedet mot slutten av neste år.

