Fjerner funksjoner fra luksusbil:

Å kunne fjernstyre funksjoner i nye bilen ved hjelp av en app på mobiltelefonen, er nærmest blitt som standard å regne. Mange apper kan til og med erstatte nøkkelen. Det holder at du har mobilen liggende i lomma, så kan bilen både åpnes og startes.

Men du har slett ikke noen garanti for at appen vil fungere i hele bilens levetid. Det fikk Broom-leser Karl nylig erfare, da han skulle bruke mobilappen for å sette på forvarming av sin 2017-modell Mercedes GLE 350 GLE, som kostet 1,4 millioner kroner ny.

Fjernet muligheten uten forvarsel

– Jeg oppdaget at ikonet plutselig var borte. Jeg var sikker på at det måtte være en feil, så jeg tok kontakt med Mercedes for å høre hva jeg skulle gjøre. Der fikk jeg til svar at det slett ikke var noen feil. De hadde bare fjernet funksjonen – helt uten forvarsel. Det er helt absurd, sier han oppgitt til Broom.



Forklaringen fra Mercedes var at app-styring til den aktuelle bilen er en abonnementstjeneste, og Karls abonnement var nettopp løpt ut.

Samtidig fikk han den nedslående beskjeden om at han ikke fikk fornyet abonnementet.

APP-STYRING: Ved hjelp av appen kan man blant annet låse og åpne dører og skru på forvarming.

Skylder på nettet

Årsaken var at bilen kun er utstyrt med en såkalt GSM-modul for kommunikasjon via mobilnettet, også kalt 2G-nettet. Telenor og de andre nettleverandørene har planlagt å stenge dette nettet i løpet av 2025, for å frigi frekvenser til det oppgraderte 4G-nettet og det nye 5G-nettet.



Dermed kan haugevis av utstyr som er tilpasset 2G-nettet, som gamle telefoner og annet kommunikasjonsutstyr, slutte å virke i 2025. Ifølge Telenor må derfor alt utstyr som i dag benytter 2G-nettet, oppgraderes til utstyr som benytter 4G-nettet eller 5G-nettet innen 2025.

BEKREFTER: André Jaskievicz og Bertel O. Steen sier at det er tatt en beslutning sentralt hos Mercedes om å stoppe forlengelse av tjenester som går over 2G-nettet.

– I kjølvannet av den kommende nedstengningen av 2G-nettverket, der 3G-nettverket allerede er stengt, har Mercedes-Benz sentralt besluttet å ikke fornye abonnementene til de berørte kjøretøyene når lisensperioden går ut, bekrefter informasjonssjef André Jaskievicz hos Mercedes-importør Bertel O. Steen, til Broom.



Det betyr at mange Mercedes-eiere oppleve at app-støtten stoppes allerede nå, selv om nettet fortsatt vil være operativt i kanskje to år til. De som har abonnement som løper ut 2024 og 2025, vil fortsatt kunne bruke tjenestene, så lenge nettet er oppe.

– I november i fjor fornyet jeg mitt abonnement for ett år i stedet for tre, da jeg vurderte å bytte til en EQS. Hvis jeg hadde visst at denne tjenesten skulle bli avsluttet, ville jeg selvfølgelig ha valgt annerledes, sier Karl.



Kan ikke lenger garantere

Årsaken til at han og de andre ikke får fornye abonnementet, er ifølge Mercedes «at det er kort tid igjen til nedstengningen, og i tillegg kan ikke nødvendigvis nåværende 2G-dekning garantere funksjonaliteten til tjenestene».



Dette synes Karl er en svak begrunnelse.

– Hvis Mercedes er bekymret for å ta betalt for en tjeneste de kanskje ikke kan levere på grunn av nettproblemer, burde de gjøre tjenesten gratis, til nettet forsvinner eller til de har en løsning på problemet tilgjengelig, sier han.

Tesla løser det for 1.607 kroner

Norge er ikke alene om problematikken, og en rekke europeiske land planlegger også slukning av 2G-nettet de neste årene. Flere bilprodusenter har imidlertid løsninger klare, som sikrer at apper og mobiltjenester vil fungere videre.

I forkant av 3G-slukningen i 2022, sendte for eksempel Tesla ut beskjed om at Model S-biler produsert før 2015 måtte få et nytt 4G-modem for å videreføre funksjonaliteten. Oppgraderingen kostet 1.607 kroner, pluss gjeldende avgifter, og inkluderte også selve installasjonen.

MODEL S: Tesla tilbyr alle eiere av eldre Model S å oppgradere fra 3G til 4G for en billig penge.

Her er Mercedes' forslag

Noe lignende har ikke Mercedes noen planer om, i hvert fall ikke foreløpig. I stedet foreslår de følgende løsning for Karl og andre i hans situasjon:

Du kan aktivere parkeringsvarmer og forhåndsdefinere avreisetidspunkt i bilens meny, der den vil sørge for å varme opp bilen før ønsket avreise. Det er mulig å gå til anskaffelse av en fjernkontroll til parkeringsvarmeren, dersom bilen ble bestilt uten.

Karl har besluttet å gå til innkjøp av sistnevnte. Fjernkontrollen koster ham rundt 10.000 kroner.

– Jeg mener det er viktig at folk får vite hva man risikerer, dersom man kjøper en dyr Mercedes som kun kommer med 2G-støtte. Jeg er heldigvis i en situasjon der jeg har økonomi til å kjøpe en slik fjernkontroll, men føler samtidig at det er som å gå 15 år tilbake i tid, avslutter han.

