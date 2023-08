Fjellinjen: Disse bilistene kan halvere bomutgiftene fra 1. september

Fra 1. september kan det bli vesentlig billigere å kjøre gjennom Oslo for deg som ikke har AutoPASS-avtale og bombrikke. Da fjerner nemlig Fjellinjen kravet om å ha avtale og brikke for å dra nytte av den såkalte timesregelen.

Regelen går ut på at du kun betaler for én bompassering i timen i indre ring og Osloringen, og én bompassering i timen på Bygrensen.

Det betyr at hvis du kjører fra Lillestrøm til Oslo sentrum, betaler du kun for to bompasseringer, selv om du kjører gjennom flere bomstasjoner, opplyser Fjellinjen i en pressemelding.

Hvis du lurer på hvor de forskjellige bommene ligger, finner du et oversiktskart her.



Prisen for elbiler i bomringen ble tredoblet



Kan halvere utgiftene

Ifølge beregninger Fjellinjen har gjort, vil bilister uten AutoPASS-avtale omtrent få halvert sine bompengeutgifter, men understreker at dette vil variere ut fra hvilket kjøremønster man har.

Totalt vil denne gruppen betale 35 millioner kroner mindre i bompenger i måneden, ifølge Fjellinjen.

Var bomfritt: Nå betaler bilistene her nesten mest av alle

Andre fordeler krever avtale

Er man ute etter å spare penger, kommer man likevel ikke unna å tegne AutoPASS-avtale. Da får man nemlig 20 prosent rabatt på hver passering for kjøretøy under 3.500 kilo, både i Oslo og i alle Fjellinjens bomstasjoner andre steder i landet.

Man går også glipp av den såkalte månedsregelen. Som AutoPASS-kunde betaler man nemlig for maks 60 passeringer på Bygrensen i måneden, og maks 120 passeringer i området Osloringen og Indre Ring.

Dette er ekstra viktig for elbiler

Her stoppes lastebilsjåføren av politiet: