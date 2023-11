Fire nye modeller til Norge – alle med bensinmotor

Det er ikke veldig ofte det lanseres helt nye bensinbiler i Norge lenger. Men det gjør Mercedes nå.

Faktisk er det snakk om fire nye modeller som snart er på vei til landet – alle med bensinmotor under panseret: Helt nye AMG GT Coupé, den linjelekre coupéen CLE og SUV-ene AMG GLC Coupé og GLC SUV.

Det er med andre ord ingen storselgere, men viktige modeller som alle byr på design og ytelser på øverste hylle.

FØLELSER: Dette er Mercedes sitt mest sportslige flaggskip akkurat nå. Det speiles også i prisen.

Bikker millionen

Den rimeligste bilen fra buketten er CLE, som er en helt ny modell fra Mercedes. Kort oppsummert en slags blanding av C-Klasse og E-Klasse coupé.

Ved salgsstart vil det tas inn to motoralternativer til Norge: 450 4MATIC og 300 4MATIC, mens AMG-motoriseringer vil komme i 2024 (AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé og AMG CLE 63 S E 4MATIC+ Coupé).

Startprisen på CLE 300 er 1.062.000 kroner. Da får du 2-liters bensinmotor på 258 hestekrefter og 400 Nm. 0-100 km/t tar 6,2 sekunder.

CLE 400 koster fra 1.311.000 kroner. Da får du 3-liters rekkesekser på 381 hestekrefter og 500 Nm. 0-100 km/t går unna på 4,4 sekunder.

IKKE ELEKTRISK: Nye CLE får du kun med bensinmotor. Etterhvert kommer også egne AMG-versjoner.

GLC med 680 hestekrefter

Nå er det altså bekreftet at nyeste generasjon GLC kommer til Norge i AMG-versjon. Her velger Mercedes å ta inn toppmodellene, med raffeste motorisering.

Forrige generasjon GLC 63 S var godt likt hos mange, mye på grunn av den håndbygde V8-motoren på fire liter.

Nå er den borte og erstattet med en hybrid drivlinje – med en firesylindret 2-liters turbomotor i bunn. Akkurat som nye C 63 S E Performance.

Bensinmotoren yter 421 hestekrefter alene. Denne får drahjelp av en kraftig elmotor. Samlet effekt er hele 680 hestekrefter og 1.020 Nm.

Startprisen for GLC 63 S SUV er 1.855.000 kroner. Coupéen er litt dyrere med startpris på 1.882.000 kroner.

BRUTAL: GLC 63 har aldri vært sterkere med sine 680 hestekrefter.

Flaggskipet

Bilen som bokstavelig talt topper alt er nye AMG GT 63. Her får du ren V8-motor på 585 hestekrefter og 800 Nm. 0-100 km/t er oppgitt til bare 3,2 sekunder og toppfarten 315 km/t.

Så var det prisen da, som ikke er en like hyggelig nyhet. Før ekstrautstyr og levering begynner den på friske 3.282.000 kroner. Det vil si at du fort kan snuse på hele fire millioner for en godt utstyrt bil.

Alle de fire bensinnyhetene kommer til Norge første kvartal neste år.

STIV PRIS: Med startpris på nesten 3,3 millioner kroner har nye AMG GT blitt betydelig dyrere enn forrige generasjon.

