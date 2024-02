Fire døde på veiene i januar – på samme måte

Januar var en måned med svært krevende kjøreforhold mange steder i landet. Likevel ble antallet drepte på veiene lavt. Med unntak av et av årene med koronapandemi, har vi aldri hatt færre omkomne i januar måned.

To menn og to kvinner mistet livet på veiene i årets første måned.



Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. Ulykkene skjedde i Oslo, Trøndelag, Møre og Romsdal og Troms. Og de hadde én ting til felles: Samtlige var møteulykker.

– Det er bra at tallene er lave, selv om hvert liv som går tapt selvsagt er ett for mye. Det er særlig positivt sett i lys av de mange omkomne vi hadde sist høst. At alle dødsulykkene i januar er møteulykker, er imidlertid bekymringsfullt, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Tunge kjøretøy involvert

Trygg Trafikk opplyser at tunge kjøretøy var involvert i tre av de fire dødsulykkene. I fjor omkom totalt 41 personer i ulykker med tunge kjøretøy som lastebiler og busser.

– Vi ser flere som omkommer i møte med tunge kjøretøy. Godstransport på vei har økt over tid, og det innebærer flere lastebiler på veien enn før. En møteulykke med et tungt kjøretøy ender dessverre ofte veldig alvorlig. Det er massive krefter i spill når hastigheter og tung vekt kombineres, sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden, i en pressemelding.

VANSKELIG: 2024 startet med svært krevende kjøreforhold mange steder i landet. Men heldigvis later det til at mange har avpasset kjørestilen etter forholdene. .Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Mulig å redusere antallet

Foreløpige tall viser at totalt 115 mennesker omkom som følge av trafikkulykker i 2023. Året før var tallet 116. Dette er noe over nivået i årene 2017-2019. Under koronapandemien, i 2021, var vi nede i 80 drepte.

– Selv om vi har hatt over 100 drepte i trafikken de to siste årene, viser dette oss at det er mulig å redusere antallet drepte. Særlig som bilister må vi være bevisste på det ansvaret vi har når vi sitter bak rattet. Det viktigste er å ha oppmerksomheten på at det eneste du skal gjøre er å kjøre, sier Ranes i Statens vegvesen.

