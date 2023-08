Fem land har fulgt Sverige og stanset salget av Easee sine ladebokser for elbil, Home og Charge.

Disse har i flere år vært blant de mest populære boksene for hjemmelading av elbil, både i Norge og flere andre land.

Men i mars i år vedtok det svenske Elsäkerhetsverket omsetningsforbud for de to ladeboksene i Sverige.

Siden har altså flere andre land fulgt etter: Belgia, Nederland, Danmark, Island og Østerrike, skriver Teknisk Ukeblad.

Mener boksene har mangler

Årsaken til at man vedtok omsetningsforbud i Sverige, er at Elsäkerhetsverket mener at Easee ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav. Blant annet fordi det manglet jordfeilbryter.

Dessuten mener de at boksene ikke kom med tilstrekkelig god dokumentasjon, noe som gjør det vanskelig for installatører å vurdere sikkerheten.

Boksene er fortsatt lov å omsette i Norge, men en rekke forhandlere har satt en midlertidig stopp i salget i påvente av hva som skjer videre.

I Norge er det til slutt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som har siste ordet i saken.



– Kundene kan lade trygt



Easee mener Elsäkerhetsverket tar feil, og har anket vedtaket. Ankesaken er ennå ikke behandlet.

APPSTYRING: Easee-laderne kan styres ved hjelp av en app på mobiltelefonen.

Hvis forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, vil Easee kunne være pliktig til å følge opp vedtaket i hele EØS.



Markedssjef i Easee, Martin Langeland, sier til Teknisk Ukeblad at de har konstruktive dialoger med tilsynsmyndigheter i Europa.

Selskapet tar samtidig selvkritikk på at de ikke har gjort alt papirarbeidet grundig nok.

Easee har blant annet foreslått ytterligere testing og oppdatert dokumentasjon, samt å merke produktene med klistremerker.

Fullt lovlig å bruke

Foreløpig er det verken bruksforbud eller andre restriksjoner knyttet til allerede installerte ladebokser.

Easee skriver også på sine hjemmesider at kundene kan fortsette å lade trygt, og trenger ikke å foreta seg noe.

Det skal heller ikke ha blitt rapportert om noen farlige situasjoner som følge av bruk av ladeboksene.

Bare i Norge dreier det seg om rundt 240.000 installerte bokser, får Broom opplyst fra Easee. Totalt er det installert rundt 600.000 Easee-bokser i Europa.



