Årets Bil i Europa er en prestisjefylt og viktig kåring for bilbransjen. Merket som stikker av med tittelen kan bruke den for alt den er verdt i markedsføringen av modellen.

Nå nærmer det seg innspurt i 2024-kåringen Syv modeller er med til finalen – én av dem skal bli Årets Bil.

Finalistene er disse:

VANT: Jeep Avenger ble Årets bil 2023, for første gang gikk en Jeep til topps i kåringen.

Elbilene dominerer

Juryen som avgjør hvem som vinner består av motorjournalister fra hele Europa – antallet representanter fra hvert enkelt land baseres på størrelsen av landets bilmarked eller bilproduksjon. For Norges del betyr det ett jurymedlem.

Som vanlig går spekulasjonene nå høyt rundt hvilken bil som vil gå helt til topps. Her er det også solid variasjon mellom modellene. Samtidig er trenden klar: Mer og mer handler om elbil.

BMWs nye 5-serie kommer både med fossile drivlinjer og som elbil, da heter den i5. Dette er også favoritt blant mange. Modellen har knallsterk posisjon i markedet, samtidig som BMW alltid byr på innovasjoner når det er klart for en ny modell.

KINESISK: BYD Seal er med helt til finalen, kan den stikke av med seieren?

To franske

BYD Seal er en skikkelig outsider her. En kinesisk elbil skal nok slite med å gå til topps i denne kåringen, men det er garantert ikke siste gang vi ser en bil fra Kina her. Det er nok også bare et tidsspørsmål når en av dem vinner.

Outsider er også Toyota C-HR som ikke kommer i elektrisk utgave. Toyota holder på hybridløsning her.

Peugeot stiler med E-3008 og 3008, altså litt drivlinje-helgardering. Akkurat som Scenic fra Renault er Peugeotene blant favorittene her. Franske merker har tradisjoner for å gjøre det skarpt i kåringen.

FAVORITT: Nye 3008 fra Peugeot er en av bilene som utmerket vel kan stikke av med seieren i år.

Kan Kia klare det igjen?

For to år siden gikk Kia helt til topps i kåringen med sin EV6. Det var da første gang en bil fra Kia vant. I år har den store og elektriske SUV-en EV9 kommet til finalen. Kan den gå helt til topps? Det er nok ikke umulig.

Volvo har også sterke Årets bil-tradisjoner. Sist med XC40 som gikk helt til topps da den ble lansert. I år er de i finalen med nye EX30.

INNSTEG: Nye EX30 blir en svært viktig bil for Volvo, her er det også forventet storsalg i Norge.

Mye bil for pengene

– EX30 har fått en fantastisk mottakelse av både kunder og internasjonal bilpresse etter at den ble vist fram. At biljournalister fra hele Europa er enige om at EX30 er en av årets beste biler er nok en fjær i hatten for vår minste SUV, sier Erik Trosby som er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

EX30 utmerker seg med å være svært mye bil for pengene. Det er lenge siden Volvo har hatt en modell med startpris helt nede på 321.000 kroner. Det er også ventet at EX30 vil hente mange yngre kjøpere til merket.

