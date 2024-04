Fikk ulovlig bot – nå får de pengene tilbake

Strekningen var skiltet som 40-sone og politiet hadde flere fartskontroller der – hvor mange bilister ble tatt. Men så ble det klart at 40-skiltene var ugyldige. Dermed må politiet betale tilbake til alle som har fått bot for å kjøre inntil 10 km/t over denne grensen.

Det er NRK som skriver om veistrekningen på fylkesvei 545 i Stord kommune som var ulovlig skiltet som 40-sone i flere år.

Hvis en vei skal ha lavere fartsgrense enn 50 km/t krever det nemlig et eget vedtak. Det ble ikke gjort da denne veien ble bygget om om fikk lavere fartsgrense, tilbake i 2021.

Saken stoppet opp

NRK skriver at Fylkeskommunen søkte om å endre fartsgrensen i 2020. Men Statens vegvesen skal da ikke ha fått noen tilbakemeldinger fra høringspartene. Og så stoppet hele saken opp.

Nå er Sør-Vest politidistrikt i gang med å gå gjennom alle fartsbøtene som har blitt gitt her, totalt skal det være snakk om over 100.

BOT: Politiet har hatt flere fartskontroller på den aktuelle strekningen. Nå får flere av dem som har blitt tatt her pengene tilbake.

Mistet førerkortet

Det er imidlertid ikke slik at alle bøter blir refundert. Men for de som har blitt tatt for å kjøre mellom 40 og 50 km/t på strekningen, blir forelegget opphevet. De som har mistet førerkortet på feil grunnlag, vil også få det tilbake.

Politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt sier til NRK at de ikke har vært borti lignende saker tidligere.

– Det har vært saker med midlertidige fartsgrenser, for eksempel i et arbeidsområde, men ikke permanente fartsgrenser, seier Andersen.



