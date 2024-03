Fikk seg en stor overraskelse da de tittet oppi hengeren

Stadig får Broom rapporter fra Statens vegvesen etter kontroller langs norske veier, og ofte meldes det om folk som kjører rundt i tilhengere som har en eller annen mangel som gjør at de ikke er trygge å bruke.

Men det er sjelden vi hører om tilhengere som er i så dårlig stand som den som satt på en bil som ble stoppet under en rutinekontroll på Tau utenfor Stavanger nylig.

Det meste var galt

– Denne tilhengeren hadde absolutt ikke noe på veien å gjøre. Her var rett og slett det meste galt, skriver John Østråt i Statens vegvesen i sin rapport.



Hengeren, som var fylt med vedkubber, manglet for det første sikring av lasten. Videre viste det seg at bremser, ramme, dekk lys og sikkerhetswire for nødbrems, heller ikke var i tilfredsstillende stand.

Men den største overraskelsen fikk kontrollørene da de tok en titt oppi hengeren. Det viste seg nemlig at det var et stort hull i dørken.

– Hullet var så stor at vedskier kunne falle ned på veien og treffe andre trafikanter som kjører bak, skriver Østråt, og legger til at tilhengeren ble avskiltet på stedet. Føreren ble dessuten anmeldt for manglende førerkortklasse for kjøretøyet han kjørte.

LIVSFARLIG: Hullet var mer enn stort nok til at veden kunne falle gjennom og skape alvorlige situasjoner i trafikken. Foto: Statens vegvesen

Krav til sikring

Det er et krav at tilhenger med tillatt totalvekt på over 750 kilo skal være utstyrt med brems. I tillegg kreves det at lasten sikres på forsvarlig måte.

I dette tilfellet ble det kjørt med vedkubber liggende løst på åpen henger, og altså et stort hull i gulvet.

Statens vegvesen skriver blant annet:

«Du må sikre all last på en tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Gods som kan støve, ryke eller virvle av kjøretøyet, skal du sikre med nett eller presenning. For andre gjenstander må du bruke lastestropper.»

