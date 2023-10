Fikk nei til å kjøpe bilen – da laget han sin egen

Tidlig på 1980-tallet var Audi i en skikkelig utfordrerposisjon som bilmerke. Målet var å etablere seg som premiummerke. Og for å få til det, var de klare for å tenke godt utenfor boksen.

De trengte å gjøre noe som vakte oppmerksomhet. Og da Audi kastet seg inn i rally Gruppe B-sirkuset med sin Sport quattro S1 fikk de nettopp dette.

Dette var i den kanskje villeste perioden i motorsporten. I denne klassen gikk det så fort, og publikum var så utsatt, at det til slutt måtte helt nye regler til. Bilene var ganske enkelt livsfarlige.

Audi fulgte opp Sport quattro med flere modeller. En av de mest legendariske er Audi IMSA GTO.

Fullstendig sinnssyk

Basert på datidens 90, deltok den i IMSA-serien (International Motor Sports Association) i USA. «Basert» er også et nøkkelord her. Det skal ikke være så mye mer enn taket som var likt med en standard Audi 90. Resten var skreddersøm, laget for å vinne løp.

Bilen har med rette blitt beskrevet som fullstendig sinnssyk. Den veide ikke mer enn 1.200 kilo. Under panseret hadde den Audis velkjente 2,2-liter femsylindrete motor, her skremt opp til 730 hestekrefter. Og de hestene ble naturligvis plantet til bakken med quattro-hjelp via alle fire hjulene. Selv om resultatene varierte noe, satte Audi seg kraftig i respekt blant konkurrentene og IMSA GTO har for lengst blitt en legendarisk bil.

Bilen er 33 år – og imponerer stort

TIL NORGE: Audi-entusiast Rainer Bonetsmüller har bygget en tro kopi av denne, bilen kommer nå til Norge og Oslo Motor Show. Foto: Audi.

Ville kjøpe – fikk nei

Nå kommer det som blir beskrevet som en perfekt kopi av racingbilen til Norge, og Oslo Motor Show. Bilen tilhører Audi-entusiasten Rainer Bonetsmüller som har bakgrunn som blant annet racingsjåfør.

Bonetsmüller skal først ha forsøkt å få kjøpe et eksemplar fra Audi. Han fikk nei til det, men ga seg ikke så lett. Karl Hasenbichler som har jobbet med Audis racingmotorer i nesten 40 år sa seg villig til å bli med på et svært spennende prosjekt: Å bygge opp en helt ny IMSA GTO fra scratch.



Kai Roger bygget Ur-quattro av en Audi 90

TREKLØVER: Audi tar vare på røttene sine. Her er IMSA GTO sammen med e-tron FE04 og e-tron Vision Gran Turismo Foto: Audi.

Over 800 hestekrefter

De fikk Audis velsignelse og satte i gang. Med noen helt minimale unntak er resultatet helt likt originalen. Og på ett området også enda hvassere. I IMSA var det begrensninger som gjorde at Audi-ingeniørene måtte stoppe på 730 hestekrefter. Men akkurat dette eksemplaret har over 800.

Bilen er som en tidsmaskin, samtidig som den er en hyllest til det Audi kunne få til på racerbanen på 1980-tallet. At den nå kommer til Norge, er en stor begivenhet for svært mange entusiaster.

