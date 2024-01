Fikk laderegning på over 15.000 kroner

Å vite hva det egentlig koster å lade bilen, er en utfordring for mange. Prisene kan variere mye og ofte er det også vanskelig å finne ut hva de ligger på – før man kobler til bilen.

Og så finnes det løsninger som virkelig koster flesk, hvis man ikke følger godt med. Det har Jaan Vaks fra Stockholm virkelig fått erfare.

Han ladet familiens ladbare hybrid på en ladestoplpe i bydelen Frösunda. Regning for en måneds lading: 15.751 svenske kroner, takk!

Til Nettavisen Mitt i Stockholm forteller Jan at han først trodde det sto 1.500 kroner på fakturaen, og synes det var veldig dyrt. Så oppdaget han at det var en null til...

Følte seg lurt

Det viste seg at han ikke bare hadde betalt for selve ladingen. Han ble også trukket for såkalt oppkoblingsavgift på nesten 7 Euro hver time bilen sto parkert, i tillegg til parkeringsavgift. I noen tilfeller hadde bilen stått parkert i 46 timer sammenhengende, det ble dyrt...

Det hører med til historien at flere selskaper er involvert i løsningen. Ett for lading, ett for parkering – og et tredje for innkreving av pengene.

– Jeg vet egentlig fortsatt ikke hvem som skal ha betalt for hva. Jeg er innstilt på at jeg må betale, men føler meg helt klart lurt, sier Jaan til Mitt i Stockholm.

REGLER: Det finnes en rekke ulike regler for gatelading av elbil. Hvis du ikke setter deg inn i dem, kan det fort bli dyrt.

Kunne skjedd i Norge

Denne historien endte imidlertid bra for ham. Virta som krevde inn beløpet, bestemte seg for å ettergi det, selv om Jaan formelt sett var ansvarlig. De pekte på at flere faktorer spilte inn her og at det heller ikke var noen prisinformasjon på ladestolpen, bare i appen. Her kommer det nå nye EU-regler som skal sørge for at priser alltid er synlige.

Det Jaan opplevde her kunne absolutt også skjedd i Norge. På kommunale ladepunkter i byene er det gjerne betaling per time, det er heller ikke lov å stå parkert uten å lade. Da går «taksameteret».

Noen hurtigladestasjoner tar også betalt for tiden du står der, ikke bare for strømmen du får. Og står du koblet til laderen etter at bilen er fulladet, kan det også koste penger.

DYRT: Du bør ikke bli stående på en av Teslas ladestasjoner etter at bilen er fulladet. Det koster nemlig penger.

10 kroner i minuttet

Ladeoperatørene har valgt litt forskjellige modeller for hvordan og når gebyret inntreffer. Aller høyest gebyr er det Tesla som tar, ved sine ladestasjoner.

Hvis alle stolpene er opptatt og du blokkerer en av dem, påløper en såkalt «sperreavgift» på hele 10 kroner for hvert minutt etter at ladingen er fullført. Glemmer du deg bort i 10 minutter, må du altså ut med 100 kroner i ekstraavgift.

Hvis det er noen ledige stolper på stasjonen, men mer enn halvparten er opptatt, er gebyret 5 kroner for hvert minutt.

