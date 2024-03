Mange biler har svært mørk bakrute. Kraftig solfilm på siderutene bak er heller ikke uvanlig. Dette er også lovlig.

Problemet kommer når man legger på solfilm også på siderutene foran. Mange gjør det – og de kan fort få et problem hvis de blir stoppet i kontroll. Det fikk en bileier erfare på Grimen kontrollplass i Bergen denne uken.

Regelen er klar: Som solfilter godtas kun svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp. Andre former for solfilter, for eksempel påsprøytet eller påklebet film, tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran).

Måtte fjernes

På denne bilen var det var lagt solfilm på siderutene, det slo kontrollørene ned på. Dette kan vi lese i rapporten fra Vegvesenets Birger Lønne:

Et kjøretøy fikk kjøreforbud da den hadde solfilm på sideruter (siktsone), fører måtte fjerne solfilm før videre kjøring.

Dersom du kjører med solfilm på rutene foran risikerer du ikke bare bruksforbud, men også bot.

Mange prøver seg – men det er ikke lov

IKKE LOV: Det er ikke tillatt med ettermontert solfilm på siderutene foran og frontruten. Kjører du med det risikerer du både bot og bruksforbud. Illustrasjonsfoto

Ser relativt ofte

Vi i Broom har tidligere snakket med Olav M. Markussen i Utrykningspolitiet, om dette.



– Dersom en blir stanset med ulovlig solfilm kan dette medføre en anmeldelse for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 13, jf. § 23, jf. kjøretøyforskriften § 31-1 pkt. 3 annet ledd, som i et normaltilfelle har en standardisert bøtesats på 2.600 kroner, sa Markussen.

Han la til:

– Dersom solfilmen av ulike årsaker ikke kan fjernes på stedet, vil politiet kunne skrive en kontrollseddel med pålegg om å utbedre feilen innen en gitt tidsfrist. Dersom dette ikke blir utført innen tidsfristen, kan Statens vegvesen forby bruken av motorvognen med hjemmel i Vegtrafikkloven § 36 nr. 1 bokstav b.

– Er ulovlig solfilm på rutene noe dere ofte kommer over?

– Ja, dette ser vi relativt ofte, avsluttet han.

