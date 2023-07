Det handler om elektrisk SUV når Lotus nå har etablert seg i Norge. De startet med et midlertid showroom på Steen & Strøm, i august åpner de så permanent opp i Oslo sentrum.

I starten handler det kun om én bil, nemlig Eletre. Lotus kaller den selv en hyper-SUV. Her er det heftige ytelser og sportslige kjøreegenskaper som gjelder. Ni biler er allerede registrert på norske skilter, og i månedsskiftet juli/august skal det være mulig å prøvekjøre den.

Men hvem er egentlig Lotus anno 2023? Og hva kan vi forvente oss av Eletre? Her er fem ting du bør vite om det:

KJØPESENTER: I en krok på Steen & Strøm i Oslo sentrum startet Lotus Norgeslanseringen sin. Elbilen Eletre blir helt sentral her.

Aller først: Hvem er egentlig Lotus?

De fleste med et snev av bilinteresse har hørt om Lotus. Stikkord er sportsbiler, James Bond og Formel 1.

Det hele starter da grunnlegger Colin Chapman laget sin egen sportsbil i garasjen, i 1948. Den første fabrikken lå i en tidligere stall. Lotus bygget seg så opp til å bli en nisjeprodusent av sportsbiler. Entusiastfaktoren var stor, selv om antall produserte biler aldri var veldig høyt.

SPONSOR: Litt nerdefakta: For mange som elsker engelsk fotball er Lotus også kjent som draktsponsoren til Championship-klubben Norwich: Her er norske Mathias Normann i Norwich-drakt. Foto: NTB

Utover på 1970-tallet buttet det så mer og mer imot. I 1980 produserte ikke selskapet mer enn 383 biler. I 1982 døde så Colin Chapman av hjerteinfarkt. Året etter var selskapet på konkursens rand. Ny eier kom inn, det ble også starten på flere ulike eierforhold. Blant dem bilgiganten General Motors (GM) som generelt har vært gode på å være en dårlig eier. Det var de også for Lotus.

I 2017 kom så kinesiske Geely Holdings inn. Her hjemme er de nok mest kjent for å være eierselskapet til Volvo. Geely har i løpet av et drøyt tiår bygget opp et lite imperium av bilmerker, der Lotus skal være luksus-spydspissen.

KLASSIKER: Den lille sportsbilen Elise har vært svært viktig for Lotus i mange år. Foto: NTB

Lotus har virkelig begynt på nytt

Kort tid etter at Geely kom inn, startet utviklingen av den helt nye plattformen Eletre er bygget på. Konsernet kunne spart mye penger på å bruke samme plattform som konsernsøsknene Volvo EX90 og Polestar 3, men nei. Ifølge Lotus er ikke den godt nok tilpasset de ytelsene og kjøreegenskapene en bil fra dem skal ha.

Lotus har også bygget en helt ny fabrikk i Kina. Oppe i full drift skal den kunne produsere 150.000 biler i året. Det er litt av en kontrast til de drøye 1.400 bilene Lotus bygget i fjor. Etter Eletre kommer en sedan og en mindre SUV, sistnevnte skal være på størrelse med Tesla Model Y.

SPORTY: Designet er særpreget, dette er en bil som kommer til å skille seg ut på norske veier.

Hyper-SUV: Men hva er egentlig det?

Det går fort inflasjon i begrepene når bilprodusentene pusher grenser. Sportsbiler ble til superbiler, som igjen ble til hyperbiler. Begrepet «hyper-SUV» var ledig og Lotus snappet det kjapt opp,

I dette litt diffuse begrepet ligger det at Eletre naturlig nok har mye krefter og er rask. Men grunnleggende viktig er det også at kjøreegenskapene har hatt førsteprioritet underveis i utviklingen. Slik sett er den også litt i en klasse for seg selv, i alle fall nå i starten.

Tesla Model X Plaid er kanskje den nærmeste konkurrenten. BMW iX M60 hører også med her, det samme gjør AMG-utgavene av Mercedes EQE og EQS.

Eletre og Eletre S har begge 612 hestekrefter og gjør 0-100 km/t på 4,5 sekunder. Topputgaven R har så spinnville 918 hestekrefter. Den bruker ikke mer enn 3 sekunder blank fra 0-100 km/t.

PREMIUM: Høy kvalitetsfølelse innvendig, her er det ingen ting å si på premium-faktoren.

Prisene starter på en million, men...

Ut fra det norske avgiftssystemet, ville det vært mye penger å spare hvis Eletre hadde kommet for et år siden. Da var det hverken vektavgift eller moms på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner.

Det fikk vi fra årsskiftet og det utgjør ganske mye penger for Eletre. Startprisen er 999.990 kroner. Eletre S (som er forventet å bli bestselgeren her hjemme), koster fra 1.299.990 kroner. Verstingutgaven heter R. Den koster fra 1.650.990 kroner.

Importøren anslår at de fleste S-kundene kommer til bruke rundt 1,4-1,5 millioner kroner når de er i mål med bestillingen.

I NORGE: Lotus la lanseringseventet av Eletre til Norge, her er to knall gule eksemplarer fotografert på Gardermoen.

Ventelister – eller kan du få bil fort?

Det begynner å bli en god stund siden Lotus åpnet for at kundene kunne registrere interesse for Eletre. Reservasjonsløsningen ble åpnet i fjor sommer. I mars startet så salget. De første norske kundene vil etter planen få bilen sin i august/september. Bestiller du bil nå, kan du forvente å få den i fjerde kvartal.

Når vi prater med Lotus-ekspertene under den første prøvekjøringen i Norge, får vi vite at de forventer et betydelig antall biler til Europa og at de ikke forventer særlig ventetid framover. Prislappen gjør at vi neppe snakker store volumer av Eletre til Norge, men ifølge importøren har interessen for bilen vært svært god. Det er også mange kunder i dette segmentet som er opptatt av å ha siste nytt. Med Eletre får de en bil som vil skille seg ut, i alle fall i starten.

LOTUS ELETRE S Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer Effekt: 612 hk / 710 Nm 0-100 km/t: 4,5 sekunder Toppfart: 258 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 112 kWt (107 kWt netto) Rekkevidde strøm: 535 kilometer Forbruk (WLTP): 21 kWt/100 kilometer Ombordlader: 22 kW Hurtiglading: 355 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 510 x 213 x 163 cm Bagasjerom: 688/1.532 liter Vekt: 2.550 kilo Tilhengervekt: 2.250 kilo Taklast: Ikke offisielt Pris: Fra 1.299.990 kroner. (Eletre fra 999.990 kroner. Eletre R fra 1.650.990 kroner.)

