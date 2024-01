Fem «billig-biler» på topp 10

Det går trått på nybilmarkedet for tiden. Etter rekordåret 2022 ble det i fjor registrert færre nye biler enn på mange år, og ekspertene forventer at 2024 kommer til å bli enda svakere.

Så langt (per 22. januar) er det kun registrert i overkant av 3.000 elbiler. Elbil-andelen har de siste månedene utgjort mellom 80 og 85 prosent av det totale antallet nyregistrerte biler.

En av de svakeste

Hvis vi ser bort fra januar i fjor, som var en svært svak måned takket være enormt mange registreringer på tampen av 2022, ligger januar 2024 an til å bli en av de svakeste januar-månedene på mange år.

Til sammenligning ble det i januar 2022 registrert mer enn 7.500 elbiler, og det ble betegnet som en svak måned. Faktisk var det den svakeste måneden siden 2009. Det skyldtes imidlertid ikke svikt i salget – men lange ventelister på nye modeller.

I 2024 er ventelistene stort sett borte. Det sier litt om hvilke tilstander nybilbransjen opplever i disse dager.

I fjor brukte vil 28,7 milliarder mindre på bil

BORTE: I januar 2022 ble det registrert hele 444 eksemplarer av BMW iX. Det holdt til en tredjeplass på topplista. Så langt i januar 2024 har det blitt registrert 43.

Helt andre biler i toppen

Samtidig har det skjedd store endringer på topp 10-lista. I januar 2022 lå dyre biler som BMW iX og Audi e-tron inne på topp 10. Ingen av bilene på lista kunne omtales som budsjettmodeller.

Så langt i januar 2024 finner vi hele fem modeller som hører til i budsjettklassen, ifølge foreløpig statistikk fra Elbilstatistikk.no.

De fem er Hyundai Kona, Nissan Leaf, Volkswagen ID.3, MG4 og Volvo EX30. Nissan Leaf og MG4 har for eksempel startpriser på langt under 300.000 kroner, mens de tre andre starter mellom 321.000 og 358.000 kroner.

I tabellen under kan du sammenligne topplisten pr 22. januar 2024 mot topplisten i januar 2022. 2024-tallene er hentet fra Elbilstatistikk.no sin løpende statistikk. 2022-tallene er offisielle tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Vi gjør videre oppmerksom på at vi har brukt nå-pris på bilene i 2022-lista.

Sjekk Brooms nye bruktbiltest-forside

Januar 2024* Startpris januar 2022 Startpris 1 Tesla Model Y 422.000 kr Audi Q4 e-tron 499.900 kr 2 Hyundai Kona 352.900 kr Hyundai Ioniq 5 481.900 kr 3 Nissan Leaf 234.000 kr BMW iX 731.700 kr 4 VW ID.Buzz Cargo 523.200 kr Skoda Enyaq 492.900 kr 5 Nissan Ariya 393.700 kr VW ID.4 438.800 kr 6 Volvo XC40 519.900 kr Ford Mustang Mach-E 500.200 kr 7 Tesla Model 3 410.600 kr Kia EV6 489.900 kr 8 VW ID.3 358.800 kr Audi e-tron 699.900 kr 9 MG4 Electric 265.900 kr Toyota RAV4 696.200 kr 10 Volvo EX30 321.900 kr Polestar 2 473.587 kr * Tall pr 22. januar

Som du ser er alle bilene på topp 10-lista i 2022 borte i 2024. Bilene som preger topplista nå, er i snitt langt rimeligere enn for to år siden.

Hele seks biler på topplista har en pris som starter under 400.000 kroner. I 2022 var det ingen.

Rekordmange kjøpere gikk fra kontraktene sine



– Folk har mindre penger



Mye har skjedd med folks økonomi på to år. Vi snakker gjerne om dyrtid, med økte priser på det meste, for ikke å glemme mye høyere renter på lån. I tillegg har regjeringen gjort innstramminger i utlånsforskriften, for å hindre at folk tar opp større lån enn økonomien deres tåler.

BREMS: Broom-redaktør Knut Skogstad er ikke overrasket over at flere nå velger billigere biler.

– Jeg tror det vi ser nå, delvis er et resultat av at mange har mindre penger til bilkjøp enn tidligere. Da er det helt naturlig å tenke mer fornuft enn følelser når man velger ny bil, sier redaktør i Broom, Knut Skogstad.

Han legger til at man heller ikke skal undergrave at utvalget av gode elbiler i budsjettklassen er bedre nå enn tidligere.

– Nye Hyundai Kona og Volvo EX30 er gode eksempler på nettopp det, sier han.



Bruktbil? Da holder dieselbilene seg godt



POPULÆR: Nye Volvo XC30 ligger an til å bli en populær modell framover.

Tror særlig én ting kan føre til ny optimisme

Skogstad forventer at situasjonen kommer til å vedvare de neste månedene, men utelukker ikke at det kan bli noen endringer senere i år.

– Vi vet at interessante modeller som Polestar 3, Audi A6 e-tron og Volvo EX90 er på vei. Dette er dyrere biler som mange har ventet på, og som sikkert kommer til å havne høyt på listene. Mye avhenger også av renteutviklingen. Nordmenn flest har fortsatt jobb, og med et rentekutt eller to kan det fort bli ny optimisme i markedet, sier han.



De offisielle registreringstallene for januar fra OFV vil være på plass torsdag 1. februar. Vi kommer tilbake med mer om bilsalget da.

Dette får skylden for Teslas siste priskutt

Vurderer du brukt? Da bør du få med deg denne videoen: